El Ministerio de Educación de la Nación brindó precisiones sobre las actividades reservadas

Fotos DETALLES. Tavela aseguró en diálogo con EL LIBERAL que se limitaron "las actividades reservadas que comportan riesgo para el bien público".

31/05/2018 -

Ante las preocupaciones expresadas por distintos sectores de la comunidad universitaria por la publicación de la resolución del Ministerio de Educación de la Nación sobre ‘actividades reservadas’ a los títulos regulados por la Ley de Educación Superior (LES), la secretaria de Políticas Universitarias de la cartera educativa nacional, Danya Tavela, consideró ‘indispensables’ algunas precisiones para despejar algunos equívocos sobre el objeto y los efectos de dicha resolución.

En diálogo con EL LIBERAL, Tavela dejó en claro en principio que dicha resolución "no recorta los alcances de ningún título, ni cercena la habilitación profesional; lo que hace es limitar las actividades reservadas a aquellas intervenciones profesionales que comportan riesgo para el bien público".

"Debemos tener en claro básicamente las diferencias entre alcance, actividad reservada e incumbencias. Las incumbencias las definen las provincias con sus leyes del ejercicio profesional, y las trabajan los colegios y consejos profesionales, que tienen justamente el poder de policía de controlar el ejercicio profesional, como que una contadora no haga una tarea para la cual no la habilita su título. Pero el Ministerio de Educación, y en particular el Consejo de Rectores de universidades, son quienes definen cuáles son los alcances de esos títulos, porque definan la formación profesional", amplió.

Explicó que el alcance del título "se arma a partir de los conocimientos que se obtienen durante la carrera universitaria, o sea que una contadora no podría realizar una cirugía porque no tuvo una formación para ese ejercicio".

Roles

Insistió en que ‘es fundamental diferenciar los roles de los consejos profesionales y de las universidades’, y dijo que ‘precisamente los alcances son los que se definen en esta nueva resolución’.

"El principal efecto de esta resolución es que preserva la atribución de cada universidad de definir los alcances de las titulaciones que emite, con excepción de ese conjunto de actividades reservadas, ahora limitado y definido con mayor especificidad, que debe ser aprobado por resolución ministerial con acuerdo del Consejo Universitario", precisó.

Recordó que hay carreras que imponen algún tipo de riesgo en su ejercicio, para las personas, sus bienes o las comunidades, y "esas se denominan actividades reservadas".

"Lo que hizo esta resolución fue aggiornar las actividades reservadas que existían hasta hace unos meses, a un sinnúmero de otras profesiones, que solapaban distintos tipos de actividades y posibilidades de desarrollo de su campo laboral, en función de que en sus alcances tenía la formación llevar adelante algún tipo de actividad, y no lo tenían previsto en las actividades reservadas’, aseguró la funcionaria.

En definitiva, aseguró que la resolución lo que hizo fue "achicar el número de actividades reservadas, para que queden limitadas estrictamente a aquellas que ponen en riesgo, a las personas, a sus bienes o a la construcción de espacios colectivos", y que fue algo que surgió del Consejo de Universidades, que está compuesto por los rectores.