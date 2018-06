Güemes cosechó diez puntos en La Banda

13/06/2018 -

La octava fecha del Torneo Apertura, que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol, tuvo el pasado fin de semana interesantes partidos.

Uno de ellos tuvo como escenario al estadio Doctor Osvaldo Juárez de La Banda, donde Güemes se hizo fuerte y venció en tres categorías a Central Argentino.

El Gaucho se impuso 3 a 2, en Sexta, y 1 a 0 en Octava; mientras que en Séptima goleó por 4 a 1. El elenco capitalino salió invicto de La Banda ya que el Albo apenas pudo cosechar un punto en la Novena división, en la que empataron 1 a 1.

Los resultados de la octava fecha fueron los siguientes:

Sexta: Central Córdoba 3, Instituto Santiago 0; Comercio 2, Agua y Energía 0; Unión Santiago 0, Yanda 2; Villa Unión 1, Estudiantes 0; Banfield 0, Mitre Amarillo 1; Mitre Negro 1, Sarmiento 3; Independiente de Fernández 4, Unión de Beltrán 1; Vélez 5, Defensores de Forres 0; Independiente de Beltrán 0, Sportivo Fernández 1; Central Argentino 2, Güemes 3.

Séptima: Central Córdoba 4, Instituto Santiago 0; Comercio 0, Agua y Energía 3; Unión Santiago 2, Yanda 1; Villa Unión 0, Estudiantes 2; Banfield 0, Mitre Amarillo 3; Mitre Negro 0, Sarmiento 3; Independiente de Fernández 2, Unión de Beltrán 0; Vélez 3, Defensores de Forres 0; Independiente de Beltrán 0, Sportivo Fernández 0; Central Argentino 1, Güemes 4.

Octava: Central Córdoba 3, Instituto Santiago 1; Comercio 2, Agua y Energía 1; Unión Santiago 1, Yanda 2; Villa Unión 2, Estudiantes 1; Banfield 0, Mitre Amarillo 2; Mitre Negro 1, Sarmiento 2; Independiente de Fernández 2, Unión de Beltrán 0; Vélez 5, Defensores de Forres 1; Independiente de Beltrán 1, Sportivo Fernández 5; Central Argentino 0, Güemes 1.

Novena: Central Córdoba 2, Instituto Santiago 2; Comercio 1, Agua y Energía 1; Unión Santiago 0, Yanda 2; Villa Unión 1, Estudiantes 2; Banfield 0, Mitre Amarillo 0; Mitre Negro 1, Sarmiento 1; Independiente de Fernández 2, Unión de Beltrán 0; Vélez 0, Defensores de Forres 2; Independiente de Beltrán 2, Sportivo Fernández 0; Central Argentino 1, Güemes 1.

Sin fútbol

El próximo sábado 16 de junio no habrá acción en el certamen de las formativas, debido al debut del seleccionado argentino en el Mundial de Rusia 2018, que desde las 10 enfrentará a su similar de Islandia.

En consecuencia, la novena fecha se jugará recién el sábado 23 de junio y tendrá los siguientes cotejos: Instituto Santiago vs. Banfield, Mitre Amarillo vs. Villa Unión, Estudiantes vs. Unión Santiago, Yanda vs. Comercio, Agua y Energía vs. Central Córdoba; Sarmiento vs. Central Argentino, Güemes vs. Independiente de Beltrán, Sportivo Fernández vs. Vélez Sársfield, Defensores de Forres vs. Independiente de Fernández e Independiente de Beltrán vs. Mitre Negro.