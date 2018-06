Insólito: Engordó 25 kilos para ir al Mundial

Notas Relacionadas

Un hincha peruano decidió subir 25 kilos, en tres meses, para conseguir entradas para el Mundial, y logró cumplir su objetivo.



"Los tickets comunes se agotaron en seguida. Lo único que quedaba en la web de la FIFA eran entradas para discapacitados. Me fijé cuáles eran los requisitos para comprarlas: estar en sillas de ruedas, algo específico para mujeres y sufrir de obesidad mórbida, 35 de IMC, el índice de masa corporal. Me fijé la mía, estaba en 30 e hice cuentas. Debía subir 25 kilos", expresó Miguel, el protagonista de esta historia, en diálogo con DPA.



"Primero compré las entradas y después empecé a engordar. Comía de todo, muchos hidratos de carbono", añadió Miguel, quien además reveló que casi inspira a un amigo a hacer algo similar: "Pensó en romperse las piernas, pero al final no se animó".



Al conseguir cumplir su meta, presentó un certificado médico de obesidad y la FIFA le cedió las entradas.