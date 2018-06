Fotos Una renovación necesaria, aunque incompleta aún

En modo supervivencia: así está funcionando definitivamente el Gobierno después de las recientes turbulencias que castigaron duro a la gestión que lidera el presidente Mauricio Macri. Los momentos de euforia han quedado atrás, casi olvidados en un pasado no tan lejano por cierto, de igual modo que la alternativa de "recalculando" a la que apostó la Casa Rosada tras el sufrido parto de la reforma previsional. Aquellos planes del Gobierno de avanzar de inmediato con una reforma laboral quedaron en punto muerto y en ese mismo estado permanecen por estos días, al verse bloqueados por la cofradía que entablaron sectores del peronismo liderados por el senador Miguel Pichetto con la cúpula directiva de la Confederación General del Trabajo (CGT). Las corridas cambiarias que ocasionaron hasta el momento una devaluación del peso del 50,2 por ciento en lo que va del año también obligaron al oficialismo a barajar y dar de nuevo en busca de calmar a las hienas del mercado financiero que desde hace semanas comenzaron a olfatear sangre aquí. Primero el Gobierno recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que acordó un préstamo "stand-by" (dinero disponible para su utilización, a cambio de una serie de requisitos) por 50.000 millones de dólares en tres años. Y luego Macri dispuso una serie de cambios en su Gabinete, aconsejado por lugartenientes de confianza dentro del PRO, pero muy probablemente también por dirigentes radicales, como Ernesto Sanz, en su regreso a la "mesa chica" de Cambiemos tras largos meses alejado de la acción política en las grandes ligas (desde el mismísimo triunfo de fines de 2015). Así rodaron escaleras abajo la cabeza del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien perdió finalmente la recia pulseada que venía manteniendo con el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, y horas más tardes también las del "quemado con leche" Juan José Aranguren y de Francisco Cabrera. Una frase tristemente célebre La figura de Aranguren estaba sumamente desgastada después del trabajo que le había encomendado el Gobierno, y que el ex CEO de la petrolera Shell de Argentina cumplió al pie de la letra: actualizar el cuadro de tarifas de servicios públicos en el país. El propio presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, un aliado del Gobierno, aunque con perfil crítico, había lanzado una encendida embestida contra Aranguren en abril pasado, después de la tristemente célebre frase del ahora ex ministro sobre sus ahorros atesorados en cuentas del exterior del país y la experiencia de haberse "quemado con leche" en ocasiones anteriores. Cabrera, por su parte, venía siendo cuestionado por empresarios e industriales de los sectores más sensibles de la estructura productiva nacional por estos días, como los textiles, el calzado y la indumentaria en general. Se trata de rubros que se han visto seriamente damnificados por la apertura de importaciones provenientes, en especial, de China. "Cabrera nos atiende, nos escucha, dice que comprende nuestros reclamos, pero no resuelve y nos manda a estudiar diseño de moda", dijo un vocero del sector textil. Macri volvió a fusionar los Ministerios de Hacienda y Finanzas, con Nicolás Dujovne al frente, luego de haber sido designado Luis Caputo como nuevo presidente del Banco Central; también nombró al economista Dante Sica como titular de la cartera de Producción y a Javier Iguacel en lugar de Aranguren en Energía. Se trató de una renovación necesaria para oxigenar el Gabinete, para darle "más frescura" como dijeron voceros del Gobierno, pero que a simple vista parece haber quedado incompleta a juzgar por los niveles de desgaste que también presentan otros funcionarios que acompañan al Presidente en la gestión. ¿Por ejemplo? El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que en medio de la discusión sobre aborto legal sí o aborto legal no en la Argentina ratificó que el medio aguinaldo de este mes no será eximido del pago del impuesto a las ganancias, como reclamaba el sindicalismo en su conjunto. Salvado, pero "tocado" A Triaca fue el propio Gobierno el que lo salvó, al tenderle una mano cuando había quedado en la cuerda floja tras aquel incidente con su empleada doméstica, pero es otro ministro cuya figura ha quedado "tocada" luego del "trabajo sucio" de intentar establecer un techo para las paritarias de este año, en momentos en los que el incremento del costo de vida no da tregua. En este sentido, con una amenaza concreta de paro nacional lanzada por la CGT para el próximo lunes 25 de junio, todo lo que se ha negociado y acordado hasta ahora en el Ministerio de Trabajo será puesto indefectiblemente bajo escrutinio después de que el propio Sturzenegger, antes de marcharse del Banco Central, admitiera que aquella insólita meta de inflación del 15% para 2018 quedaba descartada de plano. Con la oposición entretenida en el Congreso discutiendo sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, iniciativa que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados el jueves pasado por la mañana, y la opinión pública en general abstraída por el Mundial de fútbol en Rusia, Macri dispuso cirugía mayor para intentar torcer el rumbo de un Gobierno en declive y activó decididamente el modo supervivencia. El Presidente busca imprimirle nuevos bríos a su gestión con estos cambios, después de que un signo de interrogación cada vez más inquietante -para el oficialismo- comenzara a pender en las últimas semanas sobre las expectativas de renovación de mandato de Macri y compañía en 2019, de acuerdo con recientes consultas de opinión sobre intenciones de voto. Voceros del macrismo insisten en asegurar que el titular del Poder Ejecutivo nacional "está convencido" del plan de Gobierno que lleva adelante y que se dispone a desarrollarlo hasta el final, por más que en el camino tenga que "dilapidar su capital político". Claro que si Macri fracasa como jefe de Estado, toda la estructura que encabeza el líder del PRO correrá serio riesgo de desmoronarse y sucumbir, estropeando así las ambiciones de proyección de cuadros como la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta; o bien el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ahora influyente dentro de la "mesa chica" de Cambiemos también. Es poco probable que el macrismo dinamite así, alegremente, tantos años de construcción política por el simple hecho de perseguir una causa que considera inquebrantable -y que incluye un ajuste fiscal que seguirá perjudicando a la población en el caso de aplicarse como fue anunciado-. De todos modos, si es cierto que Macri se dispone a "inmolarse" por sus convicciones, la fecha de extinción de la coalición de Gobierno está prevista ya en el calendario del año que viene y coincide con el día de la contienda electoral en la que los argentinos resolverán quién se desempeñará como Presidente de la Nación en el período 2019-2023. Sabiendo que el panorama no luce alentador, el Gobierno comenzó a funcionar en modo supervivencia, pero su futuro como tal claramente permanece incierto.