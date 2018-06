El "Mono" Banegas lleva a EE.UU. la esencia de Santiago

23/06/2018 -

Cuando Cristian "Mono" Banegas habla de "Reminiscencia", su primer CD, recurre a filósofo griego Platón para remarcar: "El conocimiento en el hombre es innato; que el alma del ser humano conoce ya la verdad antes de encarnarse en el cuerpo, y que la tarea del hombre en la vida es ir recordando todas las cosas que su alma ya conocía".

Con este trabajo logró un reconocimiento nacional, como fue la obtención del Gardel a la Música como "Mejor Álbum Artista Masculino Folclore", y se le abrieron puertas al exterior, especialmente a Estados Unidos, país en donde realizará una extensa gira a fines de julio venidero que, posteriormente, lo llevará también a Canadá.

En su trabajo propone, a través de la teoría y en el sentido estricto de la palabra "Reminiscencia" una introspección a Santiago del Estero y abarca distintas aristas dentro del arte santiagueño. Es una continuación de la obra de su padre, Horacio Banegas, "Inmediaciones", una obra conceptual que abarca la misma búsqueda y compromiso con la cultura santiagueña. Tras ser subida a Spotify, el "Mono" proyectó su obra musical que hoy es requerida en distintos destinos de EE.UU. y Canadá.

"Hay mucha gente de EE.UU., y de Europa que me está escribiendo por el disco. Así fue generándose esta cadena que, ahora, me permitirá ir a EE.UU. Me invitan a formar parte de eventos que están organizando un grupo de músicos del mundo para compartir con etnias de distintas partes del planeta. voy representando a la Argentina, a Santiago del Estero. Quiero llevar a Santiago a todos lados", dijo en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

Banegas amplió que a EE.UU. llevará "Reminiscencias". Adelantó que viajará solo y que, en los lugares en donde se presente, lo acompañarán bandas de cada ciudad en donde actúe. Con base en la megalópolis de Chicago, Banegas cantará en ciudades norteamericanas como Boston, Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Las Vegas. En el marco de su conexión con músicos del mundo, también llevará su obra a Canadá.

El sonido de Cristian "Mono" Banegas es parte del paisaje ancestral santiagueño. Tierra, río, salitre y esteros. De su niñez tomó entre sus manos las vivencias junto a su padre y los músicos que lo acompañaban en los ensayos.

Con un puñado de ritmos, canciones, poesía y acordes comienza su carrera como músico a los diez años, cuando Sixto Palavecino lo invita a grabar de forma profesional canciones que ya conocía de memoria.