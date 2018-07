Oreiro haría una telenovela con su ex si se lo propusieran

02/07/2018 -

La uruguaya Natalia Oreiro y Pablo Echarri compartieron ficciones, y también estuvieron en pareja en la vida real, entre 1993 y 1998. A 20 años de aquella relación, ambos crecieron en el plano artístico y también lograron consolidar sus propias familias. Natalia lo hizo junto a Ricardo Mollo, el líder de Divididos, con quien tiene un hijo en común; y Pablo, con Nancy Dupláa, con quien es padre de un varón y una niña.

La química que transmitían a través de la pantalla del televisor, hace que muchos fantaseen con la idea de volver a verlos trabajar juntos. Natalia admitió que no tendría problemas y que compartir un set de grabación con Echarri no le traería ninguna confusión, según lo reflejó la revista Para Ti. "En mi caso, si me llegara un proyecto interesante y la idea fuera que lo protagonizara con él, no tendría ningún problema, porque insisto, lo quiero mucho a él y también a su familia. Pero bueno, estamos hablando de algo hipotético, no es que existe una propuesta concreta", señaló Oreiro.

Su respuesta se contrapone a la que dio Echarri hace dos años cuando le preguntaron si volvería a compartir una ficción con Natalia Oreiro. "Imposible porque sería abrir una caja de Pandora. Creo que es un riesgo para las familias de ambos y ellos son más importantes que cualquier novela. No pondría en peligro mi relación con Nancy (Duplaá) por una novela. Más allá de la plata que pueda ganar, Nancy no me dejaría", aseguró.

Lo cierto es que por estos días, Natalia no está analizando ninguna ficción junto a Pablo Echarri. Más bien está disfrutando de la difusión de su nueva película "Reloca", que protagoniza junto a Diego Torres, y de la gira que hizo por Rusia, adonde presentó su tema mundialista "United by love" (Unidos por el amor), que aunque no fue la canción oficial se convirtió en un furor por el cariño que los rusos le tienen a la actriz y cantante uruguaya.

Empoderamiento

Justamente en Rusia, Natalia estuvo en boca de todos no sólo por la canción con la que hizo bailar al mundo entero, sino por su compromiso con el derecho a la diversidad sexual. En aquella ocasión asistió a un programa de la televisión estatal rusa con la bandera alusiva al "orgullo gay".

Oreiro se confesó también en una entrevista con Gente en favor de la lucha que vienen llevando adelante muchas mujeres. "Para mí el maltrato es maltrato, no un tema de género. La mujer maltrata al hombre, el hombre maltrata a la mujer... Hay muchos tipos de acoso aparte del físico: el psicológico, el económico. Sí, me ha pasado y en todos los casos me he defendido. Pero yo he tenido las herramientas para hacerlo, y no todas las personas cuentan con ellas. Me cuesta hablar de mí, porque puede sonar a: ‘Claro, vos lo pudiste hacer porque no tenías miedo de perder el trabajo...Pero sí, me ha pasado", detalló Oreiro.

Y cuando le preguntaron qué piensa sobre el piropo callejero, sentenció: "Nunca me gustó. Ya de chica fui de darme vuelta y contestar, doblando la apuesta con un ‘fuck you’ si me parecía fuera de lugar. Me gustaría que algunos cambiaran el foco".