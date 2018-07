La Banda: frentes y alianzas oficializaron ante el Tribunal Electoral sus listas de candidatos

11/07/2018 -

Conforme al cronograma electoral se oficializaron los frentes y alianzas ante el Tribunal Electoral de la ciudad de La Banda, mediante la presentación de las listas de candidatos proclamados los cuales competirán en las elecciones municipales programadas para el próximo 12 de agosto. En virtud de una resolución emanada del Tribunal Electoral se extiende el plazo hasta las dos primeras horas hábiles de hoy (de 7 a 9), por lo que se espera que los frentes, alianzas y partidos completen la presentación de candidatos y documentación durante la mañana de hoy. Mañana, a partir de las 11, se realizará la audiencia en un solo acto, control y/u oposición de listas de candidatos. Para mañana también, pero a las 13, se producirá el vencimiento del llamado a inscripción voluntaria de residentes extranjeros. Presentaciones Hoy se presentarán los listados de candidatos a concejales titulares y suplentes de los sectores que integran el Frente Cívico por Santiago: se trata de las fuerzas Frente Encuentro Cívico por La Banda, Frente Ciudadano y Frente Justicialista por La Banda. La nómina de candidatos al cierre del plazo estipulado es: FRENTE CIVICO POR SANTIAGO Intendente: Álvaro Emiliano Blanco Piazza. Vi c e int endent a : Marta del Valle Torres de Ulla.D efensor del Pueblo: Carlos Federico Scrimini. Defensor del Pueblo suplente: Julián Luna. ALIANZA FRENTE RENOVADOR Y PROGRESISTA Intendente: Pablo Guillermo Mirolo. Viceintendente: Roger Elías Nediani. Concejales titulares: Dagoberto O. Díaz, Nanci R. Bustamante, Rubén M. More, Claudia M. Acuña, Gabriel H. Santillán, Miriam M. Martín, Carlos A. Ruiz, Rosana I. Jiménez, Alejandro Torres, Silvia E. Berón, Carlos R. Fisher y Silvia R. Mussi. Concejales suplentes: Diego A. Torres, Olga N. Herrero, Fernando E. Nieto, Azucena E. Maguna, Daniel G. Beltrán, Dolores E. Pérez, Diego E. Juárez, Emilia del C. Góngora, Juan Carlos Paz, Patricia B. Villacorta, Luis R. Rodríguez e Irma Paladea. Defensor del Pueblo titular: Diego R. Jiménez Defensor del Pueblo suplente: Segundo Villavicencio. FRENTE CAMBIO VIABLE La alianza compuesta por Cambiemos y Movimiento Viable presentará hoy su lista de candidatos encabezada por la fórmula Ruiz-Ruiz para intendente y vice. Partidos políticos También cumplieron con el trámite de inscripción los partidos políticos con sus respectivos candidatos que participarán de la contienda electoral del próximo 12 de agosto. PARTIDO UNIDO DE LOS TRABAJADORES POR EL PROGRESO Y LA DIGNIDAD Lista de candidatos a concejales titulares: Moukarzel, Juan Manuel; Torres Daniela; Cechetto Marcelo Luis; Ríos, Eva Guadalupe; Mendoza, José Luis; Toledo, Sofía del V. y Martínez Mario. Concejales suplentes: Dias Tolentino, Martínez Andrea, Chaparro Walter, Anríquez Nancy, Aguirre Francisco, Coria Claudia K. y Suárez Jorge Alberto. PART IDO COMUNAL "9 DE JULIO" Candidatos a concejales titulares: Cisneros Fabio; Gutiérrez Raquel, Quiroga V. Daniel; Argañaraz Julia S., Quiroga Lucas, Páez Daiana A., Saad del Malvar Hugo; Toledo María Belén; Nieto Maximiliano, Romano Silvina; Gutiérrez José y More Julia. Concejales suplen tes: Ibáñez Domingo, Romano María de los A., Villalba Carlos Emanuel; Tévez Pamela; Amado Antonio, Aranda Mauricia E., Álvarez José Luis; Quiroga Marta; Brandan José Lino,; Quiroga Nelly H., Cisneros Gustavo e Ibáñez Marisa del C. MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES Intendente: Rojo Luis Hilario Viceintendente: Luna Claudia Marcela Defensor del Pueblo: Coronel Elena Jesús. Concejales titulares: Luna Jorge Luis, Ávalos Sara V., Rojo Javier, Leiva Josefina M., Sández Carlos Alberto, Navarro Rosa R., Miranda Alejandro E., Ávalos Graciela E., Toledo Delfín J., Santillán Mónica D., Paz Pascual D. y Miranda Ivana R. Concejales suplentes: Luna Ricardo M., Coronel Elena J., Rojo Luis H., Luna Claudia M. y Ramírez Marcio A. PARTIDO OBRERO Intendente: Roccuzzo Gabriela Viceintendente: Guzmán Laneri, José Antonio Defensor del Pueblo: Santibáñez Lucía de los Ángeles. Concejales titulares: Cruz Julia F., Tévez Claudio M., Miranda María Teresita, Medina Oscar, Sabán Blanca T., Gallardo Miguel Ignacio, Araujo Silvia, Barrionuevo Fabio E., Ruiz Mariza A., Suárez Osvaldo M., Gallardo Silvana M. e Hidalgo Juan Vidal. Concejales suplentes: Tévez Cecilia, Bravo German D., Romano Mariela E., Santucho Osvaldo, Martínez Laura, Ávila Walter, Navarro Silvina E., Santucho Matías A., Gallardo Ana María, González Julio, Jiménez Leticia E. y Tula Pablo Iván.