Nuevo sistema de iluminación LED del barrio Independencia

12/07/2018 -

En el marco del Plan de Reconversión Lumínica LED impulsado por el intendente Pablo Mirolo, la noche del martes fue inaugurado el nuevo sistema de iluminación del barrio Independencia, uno de los sectores que históricamente estuvo postergado de los planes de desarrollo urbanístico. La ceremonia de habilitación formal del tendido contó con la presencia de gran cantidad de vecinos que acompañaron al jefe comunal y a sus funcionarios para este momento especial para un sector donde se está ejecutando un importante plan de urbanización. Al referirse a esta obra Mirolo señaló: "Cuando vine por primera vez al barrio Independencia, siendo intendente en el año 2014, este sector no contaba con infraestructura básica. No había luces, pavimento, veredas, cloacas ni agua potable. Nosotros en tan sólo tres años hemos cambiado la realidad del sector y le devolvimos la dignidad a los vecinos de este histórico barrio de La Banda". El nuevo sistema de iluminación LED (Diodo de Emisión de Luz) del barrio Independencia está conformado por luces de 190 vatios que ahorran un 30% en el consumo de energía eléctrica y alumbran un 50% más. Además rinden 50 mil horas, no requieren mantenimiento, no contaminan y su color blanco mejora notablemente la visión.