El "Maestro" Antonio Ríos viene al Club San Carlos, de La Banda a dar clase

12/07/2018 -

Este sábado 14, a la medianoche, en el Club San Carlos (La Banda), se presentará Antonio el "Maestro" Ríos. Marco Antonio Ríos, tal su nombre real, presentará lo mejor de su repertorio. El ex vocalista de los grupos Green, Sombras y Malagata deleitará a sus seguidores santiagueños con "Arrepentida", "Nunca me faltes", "Propiedad privada", "Amigo mío", "Cuatro letras", "Mujerzuela", "Pequeña adolescente", "Me voy a emborrachar", "Me haces falta"’, "El Maestro" y "Me siento morir", entre otros grandes éxitos que jalonaron la carrera de este artista nacido en la localidad chaqueña de La Escondida.