Revelan que el ARA San Juan intentó comunicarse tres veces

Fotos REVELACIÓN. Los intentos de comunicación fueron unas tres horas después de la anomalía hidroacústica registrada en el área de patrullaje.

14/07/2018 -

Un suboficial de la Armada, que estaba de guardia en el ser­vicio de comunicaciones en la Base Naval Mar del Plata cuan­do desapareció el ARA San Juan, reveló que ese día se reci­bieron tres intentos de comuni­cación en las frecuencias asig­nadas al submarino, lo que pue­de interpretarse como posibles mensajes frustrados de pedidos de auxilio.

El testimonio lo brindó el pa­sado jueves el suboficial prime­ro Rubén Darío Espínola ante los miembros de la comisión bica­meral que investiga la desapari­ción del submarino, al recordar lo ocurrido ese 15 de noviem­bre. También expuso el director de Inteligencia de la Armada, contraalmirante Pedro Galardi, quien confirmó que en el ARA San Juan viajaba el cabo princi­pal Enrique Damián Castillo, que integraba el área de Inteligencia Naval.

El suboficial Espínola preci­só que los intentos fallidos de comunicación se recibieron a las 14.18 del miércoles 15 de no­viembre, unas tres horas des­pués de la anomalía hidroacús­tica registrada en el área de pa­trullaje.

"Escuché a alguien que esta­ba tratando de transmitir un mensaje en las frecuencias asignadas al submarino. Di par­te verbal a la Central de Comu­nicaciones de la Fuerza de Sub­marinos y a la base de Puerto Belgrano. Como el enlace final­mente no se concretó, no lo anoté en el libro de guardias. Lo registré tres días después -el sábado 18 de noviembre-, cuan­do me reincorporé al servicio", explicó el suboficial Espínola, quien hoy presta servicios en el destructor ARA Sarandí.

En ese momento, era super­visor de comunicaciones en la estación Mar del Plata. "Hubo un intento por cada frecuencia [el submarino tenía tres asigna­das]. Se escuchaba muy mal, porque había una tormenta eléctrica en ese momento en Mar del Plata", precisó el mari­no, al admitir, sin embargo, que las frecuencias se pueden inter­ferir.

"Este dato es de vital impor­tancia, porque si se trató efecti­vamente de una señal del ARA San Juan y los superiores del suboficial Espínola lo pasaron por alto, habría que investigar si hubo negligencia en horas cla­ves para el rescate‘, advirtió la senadora nacional Magdalena Odarda (Río Negro), en la reu­nión de la comisión bicameral, que preside el diputado Guiller­mo Montenegro (Pro).

El suboficial explicó que no se trató de llamadas, sino de in­tentos de transmisión de datos. "Como estación auxiliar, noso­tros recibimos transmisiones cifradas", dijo Espínola, al re­cordar que fueron tres intentos de comunicación en un espacio de cinco minutos.

"Ese día nuestra prioridad era el submarino", agregó, al señalar que ya se había recibido la información de que el subma­rino presentaba anomalías por la entrada de agua al tanque de baterías.

La senadora Odarda advir­tió, además, que "si efectiva­mente esos intentos de comuni­cación correspondían al ARA San Juan, podría tener que mo­dificarse el área de búsqueda asignada actualmente, ya que se fijó de acuerdo al evento hi­droacústico registrado en el área de patrullaje".