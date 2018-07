Susana Giménez habló de todo: su vuelta, Tinelli y Ricardo Darín

Fotos Susana retornará a la pantalla de Telefé en agosto. Las cámaras de televisión la sorprendieron a la salida de un evento.

Susana Giménez no le huye a las cámaras de televisión. Los años le han enseñado que si asiste a un evento público, los periodistas la esperarán, y será peor intentar huir. En ese contexto, la diva argentina admitió delante del notero del programa "Los Ángeles de la Mañana" que su vuelta a la pantalla de Telefé será en agosto, y dio a entender que el primer invitado de su programa especial será Carlos Tévez.

Por otra parte, confirmó que le ganó la pulseada a Marcelo Tinelli. Será Susana quien entreviste a Shakira. Aunque se mostró sorprendida de que "el Cabezón" también haya pensado en la cantante colombiana para el debut de la nueva temporada de ShowMatch.

"No sabía que él también la quería. Yo soy amiga de ella. Viene al programa desde que era muy chica. Fui a su casa en Punta del Este... Hay una conexión", recordó Susana sobre la relación que mantiene con Shakira, quien tiene previstos dos shows para octubre, en la Argentina.

Durante la ausencia de Susana Giménez, de Buenos Aires, su expareja y entrañable amigo, Ricardo Darín se vio vuelto en el mayor escándalo que podía imaginarse. las actrices Valeria Bertuccelli y Érica Rivas lo denunciaron públicamente por maltrato, mientras compartían la obra teatral "Escenas de la vida conyugal".

"No lo puedo creer. Ricardo es un señor y es un Dios. Un amoroso", aseguró frente a las cámaras del ciclo que conduce Ángel De Brito, y agregó: "Hoy y siempre; se dijeron muchas cosas".

Otras de las noticias que le llamaron la atención fue el "blanqueo" que hizo Tinelli de sus intenciones de dedicarse a la política, en el futuro.

"(Yo) Nunca me metería en política porque me gusta que la gente me ame", dijo Susana sobre lo que la frena para seguir los pasos de su colega de Canal 13. Y confesó: "Nunca pensé que (Marcelo) se iba a dedicar a la política, nunca me lo dijo que tuviera ambiciones políticas".

Cuando le preguntaron si llegaría a darle su voto durante su postulación, Susana respondió sincera: "Bueno, depende de lo que proponga".

Susana Giménez regresará a la televisión argentina en agosto, con un programa semanal, sobre el que aún no hay fecha precisa de estreno.