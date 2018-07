El reflejo de un gorrión deja perplejo a Internet

Hoy 16:59 -









La imagen de un hombre que asoma su mano por la ventanilla de un automóvil para ofrecer una patata frita a un gorrión en pleno vuelo publicada este lunes en la red social Reddit ha llamado la atención de los usuarios y ya cuenta más de 88.000 'me gusta' y 1.200 comentarios.

En la fotografía se aprecia cómo el ave se acerca a la mano extendida para tomar la papa frita. Sin embargo, la posición de las alas del gorrión claramente no corresponde con su propio reflejo en el espejo del vehículo.

"Advertencia: los objetos en el espejo se encuentran en una línea de tiempo diferente a la que parecen estar", escribió el autor de la publicación, aunque no ofreció una explicación más precisa.

El detalle del espejo confundió a los usuarios y suscitó diversas hipótesis. Así, uno de los internautas atribuyó el efecto gráfico a la función alto rango dinámico (HDR), que toma múltiples fotos para luego combinarlas en una sola imagen mejorada. Sin embargo, otros refutaron esta idea, recordando que el HDR tan solo aprovecha diferencias de iluminación y sombra.

Otro usuario conjeturó con que el ave movió sus alas a mayor velocidad que el obturador de la cámara, que registró la imagen mediante un barrido línea a línea y de izquierda a derecha logrando así un efecto de distorsión conocido como 'rolling shutter' en inglés.

Por último, no faltaron aquellos comentaristas que se inclinaron por explicaciones menos racionales, como por ejemplo la 'lentitud' del espejo e incluso un 'error en la matriz'.

