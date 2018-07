Santiago disfruta de un gran momento con el Sub16

18/07/2018 - Siempre cuando las intenciones son buenas y se apuesta por un proyecto que apunte en favor de la disciplina, los buenos resultados pueden quedar a la vista de todos. Y vaya si eso no pasó con el seleccionado santiagueño de hockey sobre césped Sub16 que el pasado fin de semana logró el ascenso al Campeonato Argentino de la especialidad, en la ciudad de Tucumán. Fue durante la disputa del Torneo Regional del NOA donde el equipo santiagueño, que estuvo dirigido por el entrenador Luis Cárdenas, cumplió con creces y estuvo a la altura de las expectativas. Su debut en el certamen fue ante el representativo de Tucumán B al que venció por 2 a 0, en un buen partido. La alegría se extendió después cuando superó en un cotejo intenso y parejo a la Asociación Salteña por 4 a 3. Hasta allí las chicas santiagueñas ya daban muestras de que podían seguir por el buen camino, gracias al excelente nivel de juego que exhibieron en la cancha de césped sintéctico de agua de Natación y Gimnasia. La mayor diferencia en el resultado fue ante la Asociación Regional de Jujuy donde la victoria para Santiago del Estero fue aplastante: 7 a 0 y con un gran trabajo en equipo. De esta manera, el seleccionado santiagueño se quedó con el primer puesto en la fase clasificatoria con puntaje ideal, producto de sus tres victorias en fila. Ya en instancias de semifinales, Santiago volvió a demostrar su poder de contundencia y goleó por 5 a 0 al combinado de La Rioja. Fue allí donde se aseguró el pasaporte al ascenso para el Campeonato Argentino que aún no tiene sede ni fecha confirmada. Por último vendría la final ante Salta donde el seleccionado de nuestra provincia perdió 3 a 2 en un partido con marcadores cambiantes. Para destacar también fue la distinción que recibió la jugadora santiagueña Agustina Herrera que fue elegida como la mejor jugadora del certamen. “Estamos muy conformes porque hemos cumplido con el objetivo. Jugamos en una cancha con césped sintéctico de agua, situación que no deja de ser especial para las chicas de Santiago que no están acostumbradas a este terreno porque por lo general juegan en cancha de arena. Quiero agradecer a la Subsecretaría de Deportes, la Municipalidad de la capital, Tarjeta Sol y Diario EL LIBERAL por el apoyo”, expresó el presidente de la Federación, Dr. Pablo Lucatelli.