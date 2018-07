Un bailarín que "Siempre se vuelve a Buenos Aires" a puro tango

18/07/2018 -

Con el espectáculo de tango "Siempre se vuelve a Buenos Aires" con música de Astor Piazolla y coreografía de Mora Godoy, Iñaki recorrerá las principales ciudades de la Argentina.

"Es una obra que yo bailé en muchísimos lugares de la Argentina y del mundo. Es algo que yo conozco mucho y que me da mucho placer hacer. Sé que es algo que a la gente le gusta poder disfrutar de una obra de estas características. No tiene ninguna otra connotación de salir a bailar, una vez más, con una obra que hay gente que la ha visto y gente que no y que ahora podrá tener un último grato momento de verla", remarcó Iñaki al referirse a realizar una vez más "Siempre se vuelve a Buenos Aires". l