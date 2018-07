Alarma por una golosina con formato de sustancia adictiva

Hoy 20:59 -

Visiblemente preocupados por la situación, padres pusieron en aviso a la Dirección General de Bromatología de la provincia sobre la posible comercialización en Santiago del Estero de una golosina con forma de cigarrillo y además, un envoltorio con un polvo que al parecer se trataría de un caramelo blando al cual se lo debe aspirar con dicho producto.

“Este incidente se ha iniciado en Tucumán y se lo ha estado siguiendo a través del Sistema Federal de Gestión sobre la venta de esta golosina. Hemos recibido una denuncia e incluso nos han traído una muestra del producto, por lo que inmediatamente iniciamos una investigación. Ni en los comercios mayoristas ni en los quioscos que se encuentran en la puerta de colegios no lo hemos encontrado, pero según la denuncia de unos padres en algún momento se lo estuvo comercializando”, explicaron desde la Dirección de Bromatología de la Provincia, que además adelantó que el proceso de investigación continuará durante todos estos días.

Asimismo sostuvo que “el producto no tiene autorización para su importación, aparentemente. Suponemos que lo trajeron ilegalmente de países limítrofes. Por lo que pudimos investigar no lo comercializan los mayoristas que visitamos y las denuncias apuntan a los vendedores ambulantes en las puertas de los colegios. La mamá que llevó el producto a Bromatología para realizar la exposición contó que lo compró en la puerta de un colegio del casco céntrico. Sin embargo, en la búsqueda, los inspectores no lo encontraron. Estimamos que se deben haber enterado e inmediatamente lo sacaron de la venta”.

Por su parte, el área bromatológica de la Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó que si bien hasta allí no llegó ninguna denuncia, enterados de las versiones iniciaron una actuación de oficio, por lo que se activó un operativo de control en los quioscos que se encuentran en las veredas de los colegios. Pero hasta el momento no pudieron detectarlos.

Sin embargo fuentes del organismo aseguraron que la investigación continuará hasta las últimas instancias.

Médicos consideran que es perjudicial para los menores

Se trata de una caja que contiene caramelos duros -simulando ser cigarrillos- y además, un envoltorio con un polvo color azul que, al parecer se trataría de caramelo blando.

En su envoltorio la golosina reza: “Caramelo duro, marca Ora Loca. Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa, ácido cítrico, con sabor artificial a naranja. Proveniente de Cochabamba, Bolivia”.

Según los médicos, la comercialización de estos caramelos con forma de cigarrillos es perjudicial para los niños, porque los incita a adoptar conductas típicas de los fumadores. Además, como viene con un empaque que contiene un polvo blanco, hace apología del consumo de cocaína, explicaron.

La venta de este tipo de golosinas generó revuelo también en Tucumán, donde las autoridades de la provincia decidieron el decomiso del producto y explicaron que se trata de un tema que los preocupa.

“Los padres venían alertando de esta venta en las escuelas y hace días que la estábamos buscando. Hemos encontrado aproximadamente 120 cajas en las distribuidoras y las hemos incautado. Sostenemos que la golosina tiene que estar fuera del mercado”, afirmaron.

“Después de varios días de exhaustivos controles se secuestraron estos caramelos que, más allá de la presentación, no están aptos para la comercialización, ni en la Argentina ni en Tucumán”, detallaron.