Gallardo perfila el equipo para enfrentar al Cuervo

Fotos DEFINIDO. Gallardo tiene pocas dudas en el armado del equipo titular.

20/07/2018 -

Tras regresar de la pretemporada en Estados Unidos, el entrenador de River Plate Marcelo Gallardo ya tiene casi listo el equipo para el estreno oficial en el semestre.





De no mediar mayores sorpresas, serán tres los cambios entre aquel choque con Flamengo, por el cierre del Grupo D de la Libertadores, y este partido con Central Norte de Salta.





Martínez Quarta por Maidana, Casco por Saracchi y el "Pity" Martínez por Enzo Pérez, serían las únicas variantes.





La presencia de Martínez Quarta obedece a la sanción, por acumulación de tarjetas, de Maidana. El regreso de Casco a la titularidad se debe a la venta del lateral uruguayo al Leipzig de Alemania. Mientras que el Pity Martínez sólo falta por cuestiones de causa mayor, ahora se encuentra perfecto e ingresa por el recién llegado del Mundial.





Armani es otro que estuvo en Rusia 2018, pero un arquero no necesita la puesta a punto de un volante como el mendocino y por eso es casi un hecho que será el arquero en la cancha de Colón. Y los otros siete jugadores de campo van a ser los mismos.





Rompe el silencio

Luego de casi dos meses sin hablar, el técnico de River comparecerá ante los medios en el predio de Ezeiza en la previa del partido ante Central Norte. ¿Por qué se mantuvo muy alejado de los micrófonos en este tiempo?

El 24 de mayo de 2018 fue la última vez que hubo noticias de Marcelo Gallardo. O, mejor dicho, la última vez que habló con la prensa. Luego de ello, River se fue de vacaciones, se jugó el Mundial, el Millonario se fue de pretemporada y ya regresó a Ezeiza para continuar con la preparación pensando en el partido de Copa Argentina.





En medio de todo lo mencionado, siempre hubo un factor en común: el silencio de "Napoleón".

Pasaban los encuentros amistosos y el Muñeco no hablaba, no se acercaba a la prensa. Y de hecho, no lo hizo nunca mientras duró la etapa preparatoria. Sin embargo, ese hermetismo finalizará hoy.





Con el predio de Ezeiza como testigo, el entrenador del "Millonario" dialogará en conferencia luego de aproximadamente dos meses. ¿Cuál fue el motivo por el que optó estar callado? Aparentemente, Gallardo habría preferido no hablar en épocas en que la Selección Argentina era foco principal de noticias, ya que él fue uno de los apuntados para reemplazar a Jorge Sampaoli, en el cargo que aún se encuentra vacante.