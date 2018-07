Mirtha Legrand habló sobre la noche juntos de Maradona y Wanda nara

Hoy 07:57 -

En su propio programa de televisión, Mirtha Legrand mandó al frente a Wanda Nara y a Diego Maradona. Según las palabras de la conductora, en 2006 le tocó vivir una situación particular con ellos dos cuando mantenían una relación sentimental.

"Un día se me presenta ella en el Hotel Costa Galana (Mar del Plata) y me dice: '¿Por qué no me invitás a tu programa?'. Y yo le digo: '¿Vos sos la que saliste con Maradona? ¡Anoche no me dejaste dormir!' Los tenía al lado y no se podía dormir del ruido que hacían. No sé si estaban moviendo muebles o qué, jaja. Fui testigo auditiva de lo que hicieron", reveló Mirtha.