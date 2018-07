El FMI proyecta una inflación de un millón por ciento para este año en Venezuela

Fotos SITUACIÓN. Los precios están descontrolados y el dinero está perdiendo valor a una velocidad exponencial, al tiempo que cae la demanda.

24/07/2018 -

El desastre económico de Venezuela, estancada en una profunda crisis institucional, no para de crecer. Y no solo porque su producto interior bruto vaya a contraerse un 18% en 2018, según al última estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo financiero multilateral proyecta un panorama todavía más aciago en relación con el insoportable incremento de los precios y prevé que la inflación llegue al 1.000.000% cuando se cierre el año, frente a la estimación del 13.800% que hizo en abril.

Es la evidencia de que el dinero perdió su función de intermediario en la economía.

"La situación es similar a la de Alemania en 1923 o la de Zimbabue en 2008", señala Alejandro Werner, el economista en el FMI a cargo del departamento que sigue la evolución de los países de la región latinoamericana, al comparar la situación de Venezuela con otros precedentes históricos.

Los precios, insiste el organismo, están descontrolados y el dinero está perdiendo valor a una velocidad exponencial al tiempo que se desploma la demanda.

Un salario mínimo en Venezuela está fijado 5.196.000 bolívares o 1,5 dólares al mes al cambio no oficial (unos 1,3 euros). Es decir, con ese dinero no puede ni siquiera comprarse una lata de atún, cuyo valor supera los seis millones de bolívares. El gobierno de Nicolás Maduro sube estas asignaciones periódicamente. No obstante, el efecto que produce en el mercado está lejos de paliar las consecuencias de la hiperinlfación, puesto que de forma automática, cada aumento supone una multiplicación de los precios de la canasta básica.

La gravedad de esta situación se grafica en que el dinero no tiene ya valor. Eso, señalan los técnicos, provoca que cualitativamente no cambia muchos las cosas para el ciudadano. La diferencia entre una inflación del 10.000%, el 100.000% o del 1.000.000%, señalan los economistas, es menor cuando el dinero ya perdió su función y refleja la ausencia de control. "La destrucción del sistema de precios ya está hecha", insiste Werner, que indica que esta proyección está sujeta "a un alto grado de incertidumbre".