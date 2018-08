Fotos Los poderosos empresarios que están involucrados en la resonante causa

02/08/2018 -

DETENIDOS Armando Losón Grupo Albanesi Desde hace cuatro décadas es presidente de Albanesi, una empresa que nació en 1929. Era comercializadora de energía, pero desde 2004 comenzó a comprar y construir centrales de generación eléctrica. La empresa siguió invirtiendo en el Gobierno de Mauricio Macri. Tiene una bodega y participa del negocio aerocomercial con dos aviones. Este grupo empresario tiene inversiones en el rubro energético en Santiago del Estero: posee una generadora de 20 megas en Frías. La firma, denominada Generación Frías SA, es controlada con el 95% del capital y de los votos por Albanesi SA. Se constituyó el 20 de abril de 2010, siendo su actividad principal la generación y comercialización de energía eléctrica. Además adquirió en noviembre de 2012 la Central Térmica La Banda ubicada en La Banda, en El Cruce. La planta generadora cuenta con 2 turbinas duales marca Fiat de 16 MW cada una, con una capacidad de generación total de 32 MW; y está conectada a la estación Transnoa para inyectar la energía al sistema interconectado. En tanto, en 2009 adquirió la Central Térmica Independencia, ubicada en San Miguel de Tucumán, que se encuentra conectada al Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) a través de una subestación trasformadora perteneciente a Transnoa ubicada dentro del predio de la central. Como repercusión de la detención de su presidente Armando Losón, el Grupo Albanesi se vio obligado a suspender una emisión de deuda. Albanesi canceló la venta de hasta $ 70 millones de bonos locales denominados en dólares con un vencimiento de 18 meses que estaba previsto que suceda el jueves, de acuerdo con una presentación a la Bolsa local. Los $ 336 millones de los bonos de la compañía que vencen en 2023 se desplomaron para negociarse a 87,88 centavos por dólar. Carlos Mundin BTU Es presidente de BTU, una empresa de ingeniería que creció en la década pasada a partir de la construcción de gasoductos. Si bien esas obras debían correr por cuenta del sector privado, el atraso en las tarifas llevó a que las financiara el Estado. Siempre se lo relacionó con el exministro de Planificación, Julio De Vido. Estuvo involucrado en el caso Skanska. Javier Sánchez Caballero Iecsa Es el ex CEO de Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. También quedó envuelto en la investigación de Odebrecht, por sus ramificaciones en la Argentina. La empresa fue adquirida el año pasado por el grupo empresario que comanda Marcelo Mindlin, dueño de Edenor, que desplazó a Sánchez Caballero y ubicó en ese lugar a su hermano Damián. También fueron detenidos Gerardo Ferreyra y Claudio Javier Neira, vicepresidentes de Electroingeniería firma que forma parte la construcción de las represas patagónicas en Santa Cruz; Claudio Javier Glazman, director de la Sociedad Latinoamericana de Inversiones. CON ORDEN DE DETENCIÓN Francisco Rubén Valenti Impsa Fue el número dos de Enrique Pescarmona en la metalúrgica Impsa durante años. Siempre se quejó de que el kirchnerismo había priorizado la adjudicación de obras a otras compañías antes que a la firma de origen mendocino. Su última disputa con Julio De Vido fue por las centrales patagónicas, que había ganado en una licitación que luego fue suspendida. Oscar Thomas Yacyretá Fue el director de la Entidad Binacional Yacyretá, que administra la central del lado argentino, durante el kirchnerismo. Tuvo un perfil bajo, pero una cercanía única con Julio De Vido. De las partidas de Yacyretá salieron los fondos para financiar la costosa edición de un libro que celebraba la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. Carlos Wagner/Ex Pte. Cámara de la Construcción Fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y es titular de la firma Esuco. En el marco por la investigación del Lava Jato, se lo señaló como el puente entre la constructora Odebrecht y el equipo del exministro Julio De Vido. Al cierre, una versión indicaba que negociaba su entrega a la Justicia. Juan Carlos de Goicoechea Isolux Corsán Este abogado cordobés era presidente de la filial local de la española Isolux Corsán, que se quedó con contratos importantes en el kirchnerismo. El más resonante es la construcción de la central a carbón de Río Turbio, una obra multimillonaria que costó mucho más de lo que se preveía y, si bien fue inaugurada por Cristina Kirchner, nunca funcionó. En marzo pasado la empresa removió a la cúpula local, incluido Goicoechea, "respaldados por el resultado de una investigación interna previa realizadas por indicación del nuevo equipo de gestión", según afirmó la compañía. CITADO A INDAGATORIA Juan Carlos Lascurain Ex Pte. Union Industrial Argentina Fue citado a declarar el 9 de agosto. Había sido detenido por la causa de Río Turbio en la que también se investiga al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, pero fue excarcelado 48 horas después.