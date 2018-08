Fotos "Los bandeños no tienen que elegir entre el pasado y los que no tienen experiencia en gobernar"

06/08/2018 -

En estos casi 4 años de gestión demostramos que tenemos la capacidad, honestidad y humildad, para seguir transformado La Banda como lo venimos haciendo y esto lo destaca el bandeño. Hemos reactivado la obra pública, mejorado notablemente el servicio de limpieza con la campaña La Banda limpia es más linda, con más de 1000 contenedores en todos los barrios. Mejoramos el transporte de pasajeros, pasando de un sistema obsoleto a uno totalmente nuevo, con unidades nuevas, mejorando las frecuencias y las unidades. Hemos democratizado el sistema del transporte público usando nuevas tecnologías: con la aplicación "Ciudad de La Banda", todos los vecinos con su celular pueden ver el recorrido del colectivo, saber cuánto va a demorar hasta llegar a sus paradas. Porque además de cumplir con las obligaciones del municipio, hemos podido hacer obra pública en todos los barrios: más de 700 cuadras de pavimento, urbanizar barrios vulnerables, la reconversión lumínica en las principales avenidas. Porque logramos la recuperación de espacios públicos en todos los barrios: hemos hecho plazas saludables con aparatos de gimnasia, juegos infantiles y caminerías, luminarias. Hemos hecho grandes espacios públicos que van a quedar para la ciudad como la Plaza de los Niños. Y estamos pronto a inaugurar la Plaza Cultural Mauricio Rojas que será un nuevo punto de encuentro en avenida Besares y Garay; el Atelier Cultural fue reconstruido y tiene un anfiteatro y un lugar para artesanos y escultores para revalidar nuestra cultura y esencia. Hemos marcado políticas que van más allá de las obligaciones del municipio, como en educación: los jardines de primera infancia desde los 45 a los 3 años; hemos creado una obra histórica como la Escuela Primaria Municipal, única en la provincia. Y al lado estamos construyendo la escuela secundaria. Hemos logrado el boleto gratuito: hoy todos los estudiantes de La Banda viajan gratis. Hemos logrado dar trabajo con el programa "Emprendiendo Sueños", con financiamiento de hasta 30 mil pesos a 150 emprendimientos de desempleados o planes sociales. Porque ante el problema que es la inseguridad no hemos mirado para atrás, el municipio quiere formar parte de la solución. Hemos instalado más de 250 cámaras, habilitado una estación de monitoreo, un orgullo para la ciudad; hemos constituido la policía comunal para ayudar en la prevención del delito; hemos desarrollado nuevas tecnologías como el botón antipánico, innovador para Santiago y La Banda, donde desde un teléfono se pueden accionar las alarmas y de inmediato tendrán una respuesta de la policía comunal; o bien, accionar ante una emergencia médica o un siniestro. También hemos constituido la Defensa Civil, una larga deuda. Son tantas cosas que logramos en poco tiempo y los vecinos nos reconocen, tenemos que seguir profundizando la transformación de la ciudad para continuar con el progreso que ha logrado en cuatro años. Y además, los bandeños no tienen que elegir entre el pasado y entre personas que no tienen experiencia en gobernar.