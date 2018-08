Un astronauta de la NASA afirma que vio una posible criatura "orgánica y alienígena" en el espacio

Hoy 17:12 -

El astronauta de la NASA Leland Melvin, que se desempeñó como ingeniero de a bordo del transbordador espacial Atlantis, afirmó en un mensaje en Twitter que vio durante una de sus misionesuna una posible criatura alienígena en el compartimiento de carga de la nave espacial .

Al ser preguntado por el blog UFO Sightings Daily si alguna vez había visto un OVNI, el astronauta respondió de manera negativa, pero admitió que en una ocasión "pensó haber visto algo de apariencia orgánica y alienígena flotando fuera del compartimiento de carga", tras lo cual con su compañero Randy Bresnik "llamaron a la Tierra para preguntar qué podía ser" y recibieron como respuesta que "se trataba de hielo que se había desprendido de las mangueras del [refrigerante] Freón".

La aparente criatura extraterrestre se veía "traslúcida, [de forma] curvada y orgánica", describió Melvin y desestimó en otro mensaje que la NASA haya mentido intencionalmente sobre la verdadera naturaleza del extraño objeto: "Hmmm. No lo creo, pero uno nunca sabe".

Hello @Astro_Flow whats your outlook about the existence of intelligent alien life living in our solar system? Have you ever witnessed a UFO? Please share with us. Thanks, SCW