"No los dejamos jugar", aseguró Javier Pinola

10/08/2018 -

Con la coyuntura vivida anoche en el estadio Juan Domingo Perón, el empate sin goles ante Racing Club de Avellaneda fue un resultado que sin dudas le generó una sensación dulce a River.

Y así lo aseguró el defensor Javier Pinola tras el cotejo de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2018.

"Ya sabíamos que once contra once iba a ser intenso, se iba a definir con pequeños detalles. Nos vamos bastante conformes porque estuvimos con uno menos y no le dejamos espacios, no los dejamos jugar. Eso es lo importante, pero todavía queda un partido", analizó Pinola, con pasado en el club de Avellaneda.

De esta forma, el central que hizo dupla junto a Lucas Martínez Quarta en la defensa de River se marchó satisfecho del Cilindro de Avellaneda tras un empate sin goles que le permite al "Millonario" llegar con aire a la revancha.