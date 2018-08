"Me hincaba y me decía si no estás conmigo, no vas a estar con él"

Fotos Romina Taiguán.

Acompañada y mimada por sus tres hijos, Romina Taiguán -la joven que el pasado 14 de julio fue acuchillada por su ex pareja- recibió el alta médica y regresó a su casa en el barrio Mailín de la ciudad de Campo Gallo (Alberdi).

Recuperada, pero con algunas recomendaciones que debe seguir al pié de la letra, el sábado a la mañana la joven madre salió del Hospital Regional acompañada por su mamá (Nancy Acevedo) emprendió su retorno a su ciudad natal, donde convive con su familia.

En diálogo exclusivo con EL LIBERAL, Romina contó que se encuentra anímicamente bien. "De a poco camino, me levanto, estoy parada un ratito y después vuelvo a la cama porque siento algunas molestias, me duelen los tejidos que se están estirando", sostuvo la joven.

Consultada sobre el dramático episodio que le tocó vivir remarcó: "Yo ahora me acuerdo de todo. Mi mente había quedado en blanco cuando estaba en el Regional y un médico dijo que me pusieran anestesia. Pero ahora recuerdo todo, recuerdo que salí ensangrentada a pedir ayuda, que me subieron a un camioncito y me llevaron al hospital".

Cuando estaba en la guardia del nosocomio local "el médico me dijo que le diera el nombre y el apellido de quien me había atacado y me pidió que no hablara más hasta llegar a Santiago. Yo estaba en la camilla y escuché cuando el doctor le decía a alguien, que debían hacerlo (al acusado) detener, cuando les avisé quién me había atacado", detalló Romina.

Sobre las horas previas al sangriento ataque, manifestó. "Nosotros no discutimos ese día. Cuando salgo de mi casa a la casa de una vecina del fondo que me iba a dar un bolso con mercadería, él (por su ex pareja Rubén Alberto Giménez) entró a mi casa y se llevó mi celular", indicó

Ataque sangriento

"Cuando regresé le pregunté a mi papá si no había visto mi teléfono y me dice que no, entonces le pregunto si había andado Alberto y me dice que sí, entonces le pido a mi hermano que me lleve a su casa. Ahí le pedí mi celular, pero me dijo que no me lo iba a devolver y me corrió", sostuvo Romina.





Tranquila y detalladamente, continuó diciendo: "Cuando llego a casa, él llega a los pocos minutos y me dice, ‘vení, tomá la plata y el celular’, entonces le dije que no quería nada. Yo en ese momento tenía que ir a trabajar y él quedaba dos horas con los chicos, ese era nuestro arreglo".

"No sé por qué yo entro a buscar algo en la pieza y cuando estaba cerca de la puerta, me empuja y entra conmigo. Ahí me dice que ya había escuchado mis audios, se levanta la campera, saca el cuchillo y me dice si no vas a estar conmigo no vas a estar con él", reveló Romina.

La joven aseguró que solo sintió los tres primeros cuchillazos. "El me hincó y salió corriendo, salí por detrás. El me mira, arranca la moto y se va. Caminé hasta donde estaba mi papá con un amigo y le digo mirá lo que me ha hecho. Allí me ayudaron. Después llegaron dos amigas del fútbol que comenzaron a gritar que llamen a la ambulancia", enfatizó.

Ante la gran cantidad de sangre que Romina perdía sus familiares decidieron pedirle ayuda a un vecino, quien manejaba un camión y la trasladaron al Hospital Zonal. La joven madre contó que estaba separada hace más de dos meses con el acusado, y que nunca antes había sido víctima de violencia por parte del sujeto.

Hoy, la joven regresará a la ciudad Capital para brindar su declaración testimonial ante la Dra. Andrea Juárez, a cargo de la investigación.