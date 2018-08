Semillero RUGBY

Old Lions representará a Santiago en los Juegos Evita

Por El Liberal

Fotos 15/08/2018 - Los chicos del equipo de Old Lions de la categoría M16 de rugby, se adjudicaron el pasado fin de semana los Juegos Deportivos Provinciales (Judepro) que se disputaron en la modalidad Seven y ganó de esta manera el derecho a representar a la provincia de Santiago del Estero en los Juegos Nacionales Evita que se desarrollarán en octubre próximo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Los chicos, dirigidos por Duncan Forrester y Mario Chazarreta, integraron el equipo A del club (presentó 3 equipos) y derrotaron en la final al equipo C del León. Los campeones terminaron invictos ya que en la Zona B vencieron 26 a 24 a Lawn Tennis B, 22 a 5 a Santiago Rugby B y 37 a 5 a Bandera, mientras que Old Lions C se adjudicó de manera invicta la Zona A. El duelo decisivo En la final entre los dos conjuntos del club, el triunfo fue para Old Lions A por 24 a 0. El conjunto de Old Lions demostró ser el mejor y por ello, se quedó con el pasaje al tradicional certamen nacional, que tendrá lugar en la ciudad feliz, como de costumbre. Los Viejos Leones rugieron bien fuerte y sacaron pasaje a los Evita, jugando un rugby de alto vuelo en el transcurso de los Judepro, en Santiago del Estero.