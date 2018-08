Este fin de semana se disputará la 3ª fecha del fútbol de inferiores

15/08/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Este fin de semana se jugará la tercera fecha del fútbol de inferiores que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense, jornada que fuera suspendida por las elecciones municipales del domingo pasado.

El sábado los partidos se jugarán en la cancha de Herrera el Alto. A las 9 se enfrentarán el sub 17 de Termas con San Martín; a las 10.20, por el sub 19 jugarán Termas con San Martín; a las 12.10, por el sub 17, Belgrano con Adela; a las 13.30, por el sub 19 Belgrano con 25 de Mayo; a las 15.20, por el sub 15, Belgrano con 25 de Mayo. La fecha continuará el domingo, en cancha de Casino en Villa Balnearia, con el siguiente programa: a las 9, por el sub 19 Argentino con Villa Balnearia; a las 10.50, por el sub 15, Argentino con Villa Balnearia; a las 12.10, por el sub 17, Sector el Alto con Villa Balnearia; a las 13.30, por el sub 19, La Costanera con Los Dorados; a las 15.20, sub 15, Los Dorados con Herrera el Alto y a las 16.40, por el sub 17, Los Dorados con La Costanera.

Los partidos de las categorías infantiles sub 7, sub 9, sub 11 y sub 13 se jugarán el día sábado en la cancha del club Social y deportivo Manuel Belgrano.