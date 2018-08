Coudet: "Lo volvería a contratar 100 veces"

15/08/2018 -

En un día de turbulencia para Racing Club por las declaraciones cruzadas entre el presidente Víctor Blanco y Ricardo Centurión, el entrenador Eduardo Coudet aseguró ayer que al mediocampista ‘lo volvería a contratar 100 veces’, a pesar del último episodio que tuvo extra futbolístico.

‘Hice mucho para contratar a Centurión y lo volvería a contratar 100 veces, esto es para que quede claro’, resaltó el técnico por la señal de TyC Sports.

Y continuó: ‘Si Racing ganaba 3- 0 en Tucumán nadie me pregunta por Centurión. Pongo en cancha a los que veo mejor y soy yo el que los tiene los siete días de la semana’.

‘No voy a opinar de algo que no tiene nada que ver conmigo. Yo sé que Centurión no me va a fallar, él tiene un compromiso conmigo y con un grupo de jugadores’, sostuvo el entrenador de Racing Club.

‘Si Racing hacía el 3- 0 nadie me preguntaba por Centurión’, aclaró el DT. Y al ser consultado sobre los dichos de Blanco de enviar el caso del mediocampista a Legales, aseveró: ‘Yo decido de la parte futbolística, no voy a decidir de algo que no tiene nada que ver conmigo’, cerró ayer Coudet.