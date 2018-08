Eva De Dominici se separó de Furriel y va al "Bailando"

16/08/2018 -

Eva de Dominici está en boca de todos, no sólo porque confesó que se arrepiente de haber defendido a Juan Darthés de la acusación de acoso sexual que le hizo Calu Rivero, sino que ahora confirmó su separación del actor Joaquin Furriel, con quie estuvo dos años y medio, y su participación en la apertura de "ShowMatch". La actriz participará de un musical de Luis Miguel. "Estoy muy contenta, está buenísimo lo que estamos haciendo. No me animo a ser participante pero sí tenía ganas de hacer la apertura", dijo en el programa de Ángel De Brito.