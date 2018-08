Murió una mujer por un aborto clandestino

Fotos La mujer falleció el lunes en el Hospital Sanguinetti de Pilar de Buenos Aires.

BUENOS AIRES.- Una mujer murió el lunes en el Hospital Sanguinetti de Pilar, que había ingresado a la guardia unas horas antes con complicaciones por haber intentado realizarse un aborto. Se trata del segundo caso que se conoció en menos de una semana.

A pesar del fuerte hermetismo que rodeó la muerte de esta joven, fue el propio director del centro médico, el doctor Esteban Sieling, quien lo confirmó en una entrevista con una radio local.

"No tenemos permiso de los familiares para dar información, es un tema legal. Por la confidencialidad de la familia no puedo dar información", explicó el médico, pero confirmó que el hecho está "relacionado con un aborto provocado, no espontáneo", informó Pilar a Diario.

Unos días antes, otra víctima de un aborto clandestino murió en un hospital de San Martín. Se trataba de una mujer de 24 años, mamá de dos hijos, que intentó interrumpir su embarazo con un tallo de perejil y eso le provocó una infección generalizada.

Un caso similar ocurrió en Mendoza, horas antes de que se iniciara la histórica sesión en el Congreso por la interrupción voluntaria del embarazo. Una mujer ingresó a un hospital con un "aborto incompleto" y quedó internada en terapia intensiva. Llevaba tres días de sangrado y tenía fiebre.

Después de 16 horas de debate en el Senado de la Nación la votación cerró con 38 legisladores en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y un ausente. De esta manera, la iniciativa por el aborto legal, seguro y gratuito, no logró el apoyo necesario para convertirse en ley, ni alcanzó los consensos para obtener modificaciones y regresar a Diputados. No podrá volver a discutirse hasta el año que viene.

Ante este panorama, distintas agrupaciones socailes convocaron a un "pañuelazo" por el aborto legal frente a la Municipalidad de Pilar.