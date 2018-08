17/08/2018 -

¿Qué se siente al ser un referente y que tu estilo es estudiado por la nueva generación de intérpretes del violín?

Me poner feliz porque no es fácil tocar el violín, y se están metiendo cada vez más. Es un instrumento que ha ido ganando terreno en el folclore. Hoy en día, el violín es la vedette del folclore. Eso no solo ha dependido de Néstor Garnica sino de todo un movimiento y de ganas de la gente de hacer todas estas cosas. En un momento, estaba como solo haciendo estas cosas y la verdad que ahora hay muchos que están haciendo esto.

Eso me pone contento, porque de eso se trata, de eso se trataba, de agrandar la familia.