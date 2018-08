Video | Cuando muere alguien en la familia... (Parte II)

-

DUELO ANTICIPADO

Es aquel que se da, cuando se es consciente de que se viene la muerte de un ser querido porque ya hay un diagnóstico o porque se ve el deterioro… quiero decirte que es mi propio caso, yo soy el más pequeño de nueve hermanos y mi mamá murió cuando yo tenía 11 años; ella nos reunió y nos avisó que se iba a morir, lo hizo dos meses antes. Bueno, saber que una persona se va a morir no significa que siempre se pueda asumir, por el contrario incluso se puede negar la situación, hacer de cuenta que no pasa nada. De nuevo aquí es clave recrear la esperanza. Este tipo de duelo puede hacer surgir otros duelos no elaborados. Y, por supuesto, nos confronta con la propia muerte.

DÓNDE COMUNICARSE

En Las Termas funciona desde el 12 de marzo de este año un grupo de pastoral del duelo integrada por treinta personas que atravesaron experiencias fuertes en la muerte de un ser querido. Trabajan seriamente orientados por animadores formados dentro de la pastoral. Interesados pueden comunicarse al (03858) 421996.

HOY EN SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD CAPITAL

El padre Mateo Bautista se presentará esta tarde, a las 18, en la iglesia San Francisco de Roca y Avellaneda para hablar sobre el duelo del perdón y las experiencias de padres que perdieron hijos.

CREDO DE LA FAMILIA EN DUELO



1 La elaboración del duelo enpieza por casa. Y si no se hace bien hace mucho mal. El duelo es muy comunitario.

2 El duelo es intransferible. Nadie puede el duelo por uno. No hacerlo por separado. Elaborarlo en familia. Evitar sentirse fuera del proceso del duelo de la pareja.

3 Procurar no comparar el sufrimiento: “Claro yo lo tuve 9 meses…”. Que nadie sienta que el amor por el muerto no es valorado en su justa medida.

4 No hacerse el fuerte o parecer fuerte para apoyar a los otros. “Porque si yo aflojo…”. Permitirse aflojar es fortaleza.

5 Tomarse tiempo y lugares propios para el desahogo. Vivir la fechas clave en familia, con serenidad, sin evadirlas.

6 No hacer un tema tabú la muerte de un ser querido.

7 No cambiar los roles. Hay que hacer el duelo, pero no dejar de ser padres. Que los hijos no sean superprotegidos. Dialogar mucho padres e hijos.

8 Saber pedir ayuda. Hay grupos de mutua ayuda en duelo…

9 Proteger la vida afectiva y sexual del matrimonio. Evitar la disolución del vículo. Trabajar juntos posibles sentimientos de culpa.

10 Permitir opinar o actuar sin que nadie se moleste.

11 Acudir a la fe en Dios, en la resurrección y a los vínculos de contención con la Iglesia.

12 Vivir no sobrevivir. Vivir por uno mismo, no por los hijos… El mejor regalo a quien se murió: ser felices.