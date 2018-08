Tips para facilitarles la vida a las personas con discapacidad

20/08/2018 -

Hay diferentes acciones mínimas que pueden contribuir positivamente en la vida de las personas con discapacidad. Son detalles, que aunque parezcan insignificantes pueden facilitar el solo hecho de transitar seguros por la vía pública, por ejemplo.

Es necesario un compromiso social generalizado para ayudar, desde el lugar que les compete a cada uno, a todas estas personas con capacidades diferentes, que necesitan el respaldo de la comunidad.

Germán Montenegro citó tips que ayudarán a facilitarles la vida, por lo que recomendó ponerlas en práctica diariamente.

*La gente no debe estacionar en las rampas que se encuentran en las esquinas. Estos espacios fueron creados para que la gente con silla de ruedas pueda cruzar la calle. No hagamos que tengan que recorrer 100 metros más, para otra esquina, buscando “su lugar” desocupado. Se cansan.Pongámonos en el lugar del otro. Además estas rampas también sirven para los no videntes.

*Es fundamental no llamarlos “discapacitados”. Lo ideal es anteponer la palabra persona: Persona con discapacidad, por ejemplo. De esa manera ellos no se sentirán ofendidos, y si sabemos cuál es su discapacidad, hay que mencionarla. Por ejemplo: persona con discapacidad motriz, intelectual, o cual fuera.

*A los deportes no hay que llamarlos “deportes para discapacitados”. Lo ideal es decir “deporte adaptado”. *Cuando llega el momento de ayudar a las personas no videntes, hay que dejar que ellos nos agarren del brazo, porque de esa manera ellos saben el movimiento que uno hace e imita.

*No hurten las pertenencias a las personas ciegas, no les pateen los bastones porque son los ojos de ellos. Lamentablemente ellos cuentan que es muy común esta maldad.