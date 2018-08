Rodrigo Mora se sumó a la enfermería del "Millonario"

Fotos INCIDENTE. El charrúa debió retirarse antes de tiempo de la práctica de ayer.

23/08/2018 -

Las noticias por lesiones no dejan de trascender en River. Ayer se sumó la de Rodrigo Mora que debió abandonar las actividades por una molestia muscular en el recto anterior izquierdo, situación que no deja de ser preocupante para el entrenador Marcelo Gallardo que ve cómo sus jugadores se van disminuyendo físicamente y atenta contra algunas decisiones que pretende tomar el ‘Muñeco’.





Cabe acotar que el "Millonario" en los últimos días tuvo una racha de lesionados con Gonzalo Montiel, Ignacio Sccoco, Camilo Mayada y Enzo Pérez. Salvo, el lateral derecho, el resto se encuentra en etapa de recuperación y a la espera de poder estar en los próximos partidos.





"Fue de repente, en cinco segundos, en una jugada. Me molestó un poquito y salí enseguida para que no sea nada grave porque me apretaba un poquito el cuádriceps izquierdo", fue lo que expresó Mora cuando ayer salió de la clínica Rossi donde le hicieron los estudios pertinentes por la lesión.





Sin dudas es un alivio para el "Muñeco" en medio de distintos problemas físicos en algunos futbolistas. Con Scocco en serio riesgo tras el desgarro de la semana pasada, la ausencia de Mora hubiera aumentado el problema ofensivo.

"Por suerte no es tan grave y estoy tranquilo. Sólo deseo estar el miércoles. Es un partido que vengo deseando desde la ida, donde fui al banco y no tuve la chance de entrar", afirmó la "Pulga".





Y además de admitir que "es duro" lesionarse justo en la previa de la revancha con Racing, Mora descartó cualquier componente mental en su caso.

"A mí lo mental no me está pesando después de lo que viví con la lesión en la cadera. Luego de superar la lesión que superé, yo disfruto ya sea desde adentro o afuera de la cancha".





Aunque es muy complicado que esté disponible frente a Argentinos, Mora sí lo estará frente a Racing.