Roly Serrano está fascinado con su personaje "El Sapo"

23/08/2018 -

"El Sapo no es un delincuente común, nunca hablamos de cómo llegó a San Onofre. Es un tipo que fue jefe de una gran banda, pero hablamos de que no es un delincuente común". De esa manera, el actor Roly Serrano se refiere al personaje al que le da vida en "El Marginal 2", la serie en la que debutó este año y tiene ganas de que haya continuidad.

Serrano está realmente impactado con "El Sapo". "Es un tipo cabeza, pensador, calculador, pero no fue un raterito que cayó ahí. Fue un jefe de banda poderoso", explicó y contó que para interpretarlo se inspiró en el personaje que hizo Marlon Brando en Apocalypse Now. "Me interesaba esa cosa oscura y turbia, además del aspecto que también daba para armarlo", señaló Roly, quien compartió una escena memorable, por la impactante violencia, con la actriz Verónica Llinás, la jefa del servicio de asistencia social. "Hay como una convención en el trabajo, donde con algunos actores te permitís pasar el límite sin traspasar el límite. Siempre hay un límite de cuidado y respeto, Verónica es una súper profesional y cuando me enteré que con ella íbamos a hacer esas escenas me morí de amor", recordó.