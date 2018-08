Murió el prolífico Neil Simon, el llamado "Dramaturgo del pueblo"

Fotos Simon es autor de "Descalzos por el parque" y "La extraña pareja".

El prolífico guionista de comedia Neil Simon, nominado al Oscar en cuatro ocasiones y que mantuvo su presencia por mucho tiempo en las marquesinas de Broadway, murió en Nueva York, donde nació hace 91 años. Simon, que nació en El Bronx en el seno de una familia pobre judía, escribió para televisión y cine, pero fue en la dramaturgia donde el escritor de "Descalzos en el Parque" marcó su presencia en las marquesinas de Broadway, particularmente entre las décadas de 1960 y 1970. En 1966 llegó a tener cuatro obras simultáneamente, aunque no siempre las críticas le trataron bien. Simon, considerado el dramaturgo del pueblo porque sus obras mostraban un cuadro de la vida real, desarrolló una estrecha relación con su hermano Danny, mayor que él, quien le motivaba a escribir. Por su trabajo en la televisión fue nominado dos veces al Emmy. En 1963 obtuvo éxito con "Barefoot in the Park" y "The Odd Couple", a los que siguieron "Plaza Suite", "The Prisoner of Second Avenue" y "The Sunshine Boys". En 1991 ganó los premios Tony y Pulitzer por "Lost in Yonkers", una autobiografía como lo fueron también antes su trilogía de comedia-drama en la década de 1980 "Brighton Beach Memoirs", "Biloxi Blues" y "Broadway Bound", admiradas por la forma en que explora el enredo del amor, rabia y desesperación.