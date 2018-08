Tomás Rodríguez y Joaquín Cánepa se consagraron campeones nacionales en Jujuy

29/08/2018 - Una gran actuación cumplieron recientemente los jugadores menores de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, Tomás Rodríguez y Joaquín León Cánepa, quienes participaron con total éxito en el Campeonato Nacional de la categoría Sub 12 y Sub 14, respectivamente, en donde consiguieron el título. Los chicos termenses representaron a la provincia en el certamen que se desarrolló en la provincia de Jujuy, con la presencia de más de cien niños que se llegaron desde todas las diferentes provincias. Los chicos jugaron en la categoría Sub 12 y Sub 14 varones, en donde cosecharon los podios para poner una vez más en lo más alto al tenis de menores de la provincia. En el caso de Tomás Rodríguez, este pequeño que participó en la categoría Sub 12 hizo doblete. Se consagró campeón no sólo en single sino también en doble. Jugó un gran certamen ante propios y extraños para coronar un buen fin de semana en lo más alto del podio. En singles le ganó la final al jujeño Justino Pfister por 6/1 y 6/1, en tanto que en dobles en compañía de Francisco Born de la provincia de Salta le ganaron la final a Santiago Lemo y a Juan Luccioni de Jujuy por 6/2 y 6/3. Sub 14 En lo que respecta a la categoría Sub14, el jugador de Las Termas, Joaquín León Cánepa se consagró campeón en dobles en compañía del salteño Velentín Caorlon, con quien venció a la dupla integrada por Luciano Pérez y Mario Beltrán de Salta por un doble 6/1 y 6/1. De esta manera los jugadores termeños fueron unos grandes representantes de este torneo que les sumará puntos para el ranking de la Asociación Argentina de Tennis (AAT). La legión santiagueña ya se está entrenando para la próxima cita que será el 5 del próximo mes en el certamen regional en la provincia de Tucumán. Los chicos de Las Termas demostraron en suelo jujeño su gran preparación física y técnica para afrontar este importante certamen nacional que los dejó bien posicionados de cara al futuro desafío que se viene para septiembre. Los campeones ya trabajan pensando en dicho acontecimiento.