Fotos PALABRA. Barros Schelotto confesó que no puso a Zárate para cuidarlo de la polémica mediática que se generó.

Lo ganó con mucha contundencia y sufriendo poco. Anoche, el entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, dejó sus impresiones tras una gran victoria lograda por el equipo a nivel local ante Vélez Sarsfield por 3 a 0 en La Bombonera.

"Sabemos que por técnica y velocidad podemos imponernos si había espacios. Vélez llega con mucha gente, pero defendimos bien y prácticamente no tuvieron situaciones de gol. Nos faltó generar más juego y definir lo que generáramos. Creo que el equipo jugó bien, inteligente", precisó.

A su vez, el "Mellizo" dijo: "Nos vamos acomodando según las necesidades del partido. Tenemos variantes. Obligamos a Pavón o Cardona a retroceder, que vuelvan adelante del 5. Nos fijamos más en cómo dañar al rival que en el armado nuestro".

Sobre la no inclusión de Mauro Zárate en el duelo de anoche, Barros Schelotto confesó:

"Influyó que sea Vélez para no poner a Zárate. No quería exponerlo, sabemos que le podía afectar. Desde el partido en Paraguay que me preguntaban si lo iba a poner. A mí me pasó jugando contra Gimnasia, erré dos penales y todos mis amigos me preguntaban si iba a estar".

Además, Guillermo Barros Schelotto habló con los medios tras el 3- 0 ante Vélez y frente al haber alcanzado los 100 partidos dirigiendo a Boca. Mirá lo que dijo:

"No me fijé en los 100 partidos, pero en la historia de Boca no son muchos, y en esta época es más difícil. Hemos hecho un buen trabajo en conjunto con dirigencia y jugadores; estamos contentos. Cuando era chico no me hubiese imaginado tener una vida deportiva tan ligada a Boca. Era más lindo cuando estaba adentro de la cancha", reconoció.

Por último, puntualizó sobre lo que cambió entre la Copa y el domingo:

"Acomodé algo defensivo respecto a lo hecho por Gustavo en Paraguay", indicó.