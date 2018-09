Furia en las redes sociales por el comentario de Mirtha a Luciano Pereyra

Fotos Luciano Pereyra.

Hoy 10:44 -

Mirtha Legrand fue el centro de la polémica en las redes sociales ayer, no sólo por el fuerte cruce que tuvo con la actriz y cantante Jimena Barón por la legalización del aborto, sino por una pregunta que le hizo a Luciano Pereyra.

En plena entrevista al cantante, la "Chiqui" le consultó si estaba en pareja y él le dijo que no. "No ha aparecido la mujer para compartir mi vida todavía. Pero igual no tengo problemas en mostrar cuando estoy en pareja o solo..."

Sin embargo, la respuesta no la conformó y siguió hablando: "Pero... ¿tenés alguien que te cocine, alguien que te atienda en la casa?".

Luciano le respondió de inmediato: "Sí, sí... también viene mucha comida casera de Luján, de la casa de mi padres".

Casi de inmediato, en las redes sociales estallaron contra Mirtha, resaltando su pensamiento machista y la naturalidad con la cual lo manifiesta.