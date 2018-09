Confirmado: "Nacho" Fernández no está desgarrado

Hoy 21:51 -

De acuerdo con lo informado por los médicos de la institución, la lesión que sufrió durante el último partido de River ante San Lorenzo, no fue de gravedad y se descartó que haya sido un desgarro.

“Aunque no tuve muchas lesiones musculares en mi carrera y me cuesta darme cuenta de la magnitud, el sábado no sentí un pinchazo así que no creo que sea un desgarro”, aseguró Ignacio Fernández.

Según trascendidos, hay una molestia en el isquitibial de la pierna izquierda de “Nacho”, sin embargo, se cree que estará a disposición del entrenador para los partidos ante Independiente por la Libertadores y Boca por la Superliga.