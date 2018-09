Una jirafa casi mata a una mujer y a su hijo de tres años

Hoy 15:32 -

La esposa y el pequeño hijo de un científico británico luchan por sus vidas en un hospital tras ser atacados brutalmente por una jirafa en un parque nacional de Sudáfrica, según Mirror.

Sam Williams les salvó la vida al encontrarlos ensangrentados mientras eran atacados por una enfurecida jirafa, cuando llegó a su casa en una reserva de vida silvestre llamada Blyde Wildlife en Sudáfrica.

La doctora Katy Williams, de 35 años, y su hijo de 3 años, Finn, sufrieron múltiples mordeduras que les propinó el animal.

La mujer estaba esperando junto a su hijo la llegada de su esposo, que realizaba su recorrido vespertino en las colinas que rodean la reserva natural.

Al llegar, el hombre vio la cruel escena y logró ahuyentar al animal y salvar a su familia.

Se cree que la jirafa, que estaba acompañada por una cría de dos meses, atacó a la mujer y a su hijo porque se sintió amenazada cuando la sorprendieron.

#World British scientist's family fighting for their lives after being attacked by giraffe at South African game reserve https://t.co/hnfsWWD8kH https://t.co/QtpOuvYUHW pic.twitter.com/m43PWWWALo