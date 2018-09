Gallardo y su enojo por las declaraciones de Pratto

Fotos PALABRAS. Marcelo Gallardo dijo que no es el perfil de su equipo realizar declaraciones polémicas y consideró innecesario lo de Pratto.

Días atrás, el delantero de River Plate, Lucas Pratto, había realizado picantes declaraciones que tenían a Boca Juniors como destinatario. Pero a su entrenador, Marcelo Gallardo, no le gustó nada su actitud.

Y en su primera reapacición ante los microfonos, el "Muñeco" le dio un tirón de orejas

Gallardo, tras la derrota de ayer ante Talleres de Córdoba, cuestionó las declaraciones pasadas del centrodelantero Lucas Pratto y la polémica con Boca Juniors por cuál de los dos equipos tiene mayor carácter y afirmó que "no sirve para nada" continuar con ese tema.





"Lo tomo como una cosa innecesaria, no es el perfil nuestro, pero ya está. No es un chico agresivo (por Pratto) y después todo lo que se habla no sirve para nada. No es para sacar chapa, hay que jugar y nada más", expresó el técnico por la señal de TyC Sports, desde Córdoba, tras perder 3-1 un amistoso con Talleres.





Pratto había asegurado que River tenía "más carácter" que Boca en los duelos coperos y el viernes salió Carlos Tévez a responderle por la cantidad de títulos internacionales que cuenta el club "Xeneize".





Sobre el duelo ante Talleres, Gallardo comentó: "Los chicos pusieron mucho entusiasmo, tienen mucho por crecer. Después de la expulsión de Luciano (Lollo) se nos hizo muy cuesta arriba".





Acerca de lo que se le viene a River, Marcelo Gallardo destacó: "Tenemos una seguidilla importante. Se vienen muchos partidos. Necesito calidad y cantidad de jugadores. Esta vez ante Talleres, los juveniles que entraron en los últimos minutos pusieron entusiasmo. Tienen mucho por crecer y mejorar", cerró ayer Marcelo Gallardo.