Ronnie Arias: "Pasé de la cocaína a la solución salina"

10/09/2018 -

Ronnie Arias habló sobre cómo superó su adicción a las drogas y dejó polémicas declaraciones. Lo hizo en diálogo con Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek en "Modo Sábado" por Radio Nacional.

"Nunca tuve miedo de morirme, sí tuve miedo de quedarme mudo. Me asusté mucho con el cáncer, pero ahora ando con las mini dosis de solución salina... Pasé de la cocaína de los 80 a la solución salina", ironizó. "Yo le decía a Juan Castro siempre: ‘Juan, las drogas son hasta los 30 años’. Después uno tiene que encaminar la vida, porque la vida es otra. El tiempo de experimentación es algo que nos pasa a todos como adolescentes y es hasta esa edad. Yo corté a los 30 porque llega un momento en que uno tiene que hacerse cargo de los vicios y cambiarlos". Al preguntarle cómo logró dejar su adicción a las sustancias, dijo: "Dejar las drogas fue una decisión mía, dije: ‘esto no va más’. No sentí que me fuera a costar porque fue una decisión. Era un ‘chanchito’. He sido excesivo cuando hubo que serlo. De eso se trata la vida. Después de los 30 hay que cambiar un poco la máquina. Uno va cambiando los grupos también. Ya no tengo amigos de ese estilo".