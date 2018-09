Fotos EXPECTATIVAS. Marcelo Gallardo hizo hincapié en las cosas buenas del equipo, tras el 2 a 0 ante Platense.

13/09/2018 -

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, habló anoche de lo que fue la victoria ante Platense por 2 a 0, en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina, y reconoció que recién después del primer penal, su equipo pudo abrir el partido y dominar al rival.

"En el segundo tiempo aceleramos y después del penal fue todo dominio de River. Teníamos muchos jugadores en las selecciones y acepté jugarlo porque sabía que tenía otros jugadores", destacó anoche el director técnico del elenco millonario.

"Por lo general, los primeros tiempos en Copa Argentina son muy parejos, fundamentalmente por el entusiasmo de los rivales. También es real que en algún momento hay que mostrar la jerarquía", agregó Gallardo.

A su vez, el DT de River puntualizó sobre el duelo de anoche: "Creo que hubo dos etapas. En el primer tiempo fue muy trabajado. En el segundo cuando Platense bajó, subimos, aceleramos y lo ganamos".

"Nosotros pensamos que esta Copa es importante, por más que haya niveles que uno no espera. Esto es un camino para ir a la Libertadores. Cuando algunos equipos están en otra fase, nosotros ya tenemos definida también la de octavos. La intención es jugar todos los partidos con la misma seriedad y la misma iniciativa. Siempre intentamos ganar desde el inicio. En los primeros partidos nos ha faltado el gol y eso no nos permitió arrancar bien en la liga local", agregó Marcelo Gallardo.





Sobre los convocados

Seguidamente, Marcelo Gallardo se refirió a los jugadores que no estuvieron anoche por las convocatorias a sus respectivas selecciones:

"Me pone muy contento que Juanfer (Quintero) siga mostrando su calidad. Después, la primera experiencia de Exequiel y Pity, mostraron jerarquía y calidad. Ponerse la camiseta de la Selección no es nada fácil y cumplieron".

El "Millonario" recibirá el sábado a San Martín de San Juan en el Monumental y al respecto, el entrenador precisó: "Veremos el plantel cómo se recupera de acá al sábado. Los que sientan cansancio no jugarán. No es poner jugadores que repitan y que no podamos sostener el ritmo. El que esté para soportar esta seguidillla, jugará más minutos durante los partidos".

A su vez, Marcelo Gallardo dijo anoche en conferencia de prensa: "Es bueno que De La Cruz tenga continuidad y confianza. Cuando tienen momentos, tienen que tratar de aprovecharlos. Uno a veces ve situaciones que el de afuera no ve. En la convivencia constante, me muestran situaciones que me dejan elegir. Hay momentos para todos. El que yo decida que arranque, lo hará, y el que no, debe estar al pie del cañón para cuando le toque. Es bueno que todos estén en buen nivel", cerró el "Muñeco" Gallardo.