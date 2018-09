Karina y Silvina hicieron las paces

13/09/2018 -

El cantante tropical, "El Polaco" terminó hace varios años su relación con Karina "La Princesita" Tejeda, y más recientemente su noviazgo con Silvina Luna. Lo cierto es que sus ex siguen produciendo cortocircuitos cada vez que comentan algo sobre la otra.

La primera que lanzó un comentario picante fue Silvina Luna, quien recordó durante una entrevista televisiva que "El Polaco" le contó que cuando "la Princesita" estaba mal en su relación con Sergio "Kun" Agüero, lo veía a él.

Aquella declaración hizo estallar a la cantante, quien advirtió: "Yo sé algo de ella y tengo algo de ella, pero tengo códigos y soy persona".

Lo cierto es que ahora parece haberse producido un entendimiento entre las dos. Invitada al ciclo "Los especialistas del show", Karina reveló que Silvina se comunicó con ella en privado, que saldaron diferencias y que le pidió disculpas por sus declaraciones.

"Ella me mandó mensajes, me pidió disculpas. Obviamente, los comentarios de la gente no eran lindos para con ella. Pero como ya lo hablamos, el tema quedó ahí", dijo "La Princesita".

Y negó sus encuentros con "El Polaco" durante su relación con el Kun. "Hay cosas que yo siento que se pueden ignorar, pero eso me pareció grave porque no era verdad. Entonces, me pareció lógico defenderme. Ella me planteó que pudo estar equivocada, me dio sus disculpas y el tema terminó ahí", explicó.

Y agregó: "Sus disculpas fueron por WhatsApp, unos poquitos mensajes... De las ex, soy la mejor que te puede tocar, porque no tengo problema con las actuales ni con nada".

Silvina Luna había dicho en Intrusos que no necesitaba tomar un café con "la Princesita" porque no eran amigas. Parece que sigue pensando igual.