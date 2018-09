Gustavo Alfaro les llevó tranquilidad a los quemeros

15/09/2018 -

El nombre de Gustavo Alfaro entró en escena como una de las posibilidades de la selección colombiana para suceder a José Pekerman, pero el entrenador de Huracán ya confirmó que se quedará para dirigir al Globo en la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

"No tengo otro presente u otro futuro que no sea Huracán. Me debo a este equipo, tengo la ilusión de volver a dirigir en una Copa Libertadores. Desde 2014 con Arsenal que no la juego y es para mi es una cuenta pendiente y la puedo lograr acá en Huracán", expresó el técnico en rueda de prensa.

"‘Ya que estés en una lista es un motivo de orgullo por un lado y de confirmación de mis convicciones por el otro. Es una caricia de elogio, pero nada más".