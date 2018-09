Matthew McConaughey es el héroe de su hijo: lo salvó de un animal salvaje

17/09/2018 -

No era la escena de una película de acción la que el actor de Hollywood, Matthew McConaughey, compartió durante su participación en el programa "Tonight Show", que conduce Jimmy Fallon, adonde los invitados revelan "confesión" que los participantes deben adivinar si son verdaderas o falsas. La de McConaughey era real.

"Fui abordado por un carnero de montaña al borde del Gran Cañón y tuve que lanzar a mi hijo de 6 meses por los aires—a mi esposa—para salvarlo", comenzó relatando el actor ante el asombro de su contrincante.

Lo primero que imaginó el que lo escuchaba era que se trataba de una invención, pero Matthew siguió aportando detalles del incidente que protagonizó junto a su esposa, Camila Alves cuando estaban disfrutando de un picnic junto a su hijo, Levi (quien ahora tiene 10 años), cuando un carnero salvaje irrumpió en la escena y amenazó su seguridad.

Los ladridos del perro de la familia terminó por enfurecer aún más al animal, hasta que a McConaughey se le ocurrió lanzar al niño en el aire a Camila quien había logrado esquivar al carnero. Al verlos a salvo, el actor agarró una pequeña rama y se puso detrás de ella para protegerse. "Era un arbusto de cereza casi tan grande como mi dedo meñique y pensé: ‘Esto no me va a salvar en absoluto", recordó y agregó: "Intenté una estrategia lo más Yoda posible con este carnero y dije, ‘Esta vez no seré yo’, y el animal estaba tirando patadas en la tierra y todo".

El final de la historia ya se conoce, McConaughey, su mujer y su hijo lograron liberarse del carnero. Luego se dieron cuenta qué había llevado al animal a mostrarse tan agresivo. "Estábamos entre él y todas sus hembras, él no quería ningún otro olor masculino en su montaña", concluyó. Una anécdota increíble, para una película.