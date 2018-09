Normal Banda, una máquina de ganar y de formar jugadores

19/09/2018 -

Normal Banda se ha convertido en amo y señor de la categoría Preinfantiles. El sábado se consagró campeón del Torneo Dr. Gerardo Zamora, tras barrer la serie ante Atamisqui BBC, y llegó a cinco títulos consecutivos.

El Violeta fue el número uno de la fase regular y se mantuvo invicto en playoffs hasta llegar al título. El festejo comenzó en la ciudad de Villa Atamisqui, pero los chicos luego se trasladaron en caravana a La Banda, donde disfrutaron de una jornada inolvidable.

El entrenador Diego Burgos explicó las razones de esta racha, que comenzó desde su llegada en 2015.

"No hay una explicación. Se dio que los chicos toman confianza al saber que años anteriores han salido campeones y juegan con otro tipo de motivación. El trabajo es el mismo. Siempre tratamos de tener chicos que al año van a seguir siendo la categoría y vamos armando un recambio como para que vayan teniendo una experiencia. Eso ayuda. Y después la verdad que he llegado a un club que apuesta mucho por los chicos. Es un club que tiene hasta la categoría U15 y si Dios quiere este año armamos la U17. En estos dos últimos años, se ha armado un grupo de papás muy grande que trabaja para los chicos, les hicieron remeritas, caravana, etc. A ese apoyo ellos lo sienten", comentó convencido”.

Este torneo ha sido distinto en el sentido de que nos habían quedado sólo dos chicos del año pasado. Si bien la idea no es salir campeón, pero a medida que va pasando el torneo uno va viendo si va a estar para jugar por los primeros puestos o no. Por suerte tiene ese gusto de que es el quinto torneo y los chicos siguen creciendo. Ese es el más lindo sabor. El campeonato no es el principal objetivo", agregó.

Diego Burgos también habló de Atamisqui BBC, el subcampeón del torneo. "Me ha sorprendido. Tiene un lindo grupo de chicos de variada edad y un fuera de serie para la categoría (Franco González). La verdad que el trabajo de la gente de Atamisqui es enorme, porque ellos tienen que venir pasando un fin de semana y siempre es muy difícil y costoso. También nos sorprendió la cantidad de padres que trajeron cuando jugamos en Normal y cuando jugamos en Atamisqui. Siempre respetuosos, muy buen ambiente. En Normal hemos compartido unas pizas después del partido con los chicos, los papás y los profes. Y allá, cuando terminamos, compartimos empanadas y gaseosas. El desarrollo del torneo ha sido muy bueno. Y la amistad de los chicos ha sido muy lindo", explicó.

El entrenador santiagueño también se refirió a su futuro. "Me interesa dirigir siempre estas categorías. No apunto por ahora a las categorías más grandes. Me gusta la forma de ver del club, de ser un club formador, de apostar por los chicos. Ese es un paso muy grande para el entrenador, que tampoco hay exigencias de ganar y les interesa que los chicos progresen. Un club que apueste por los chicos y por el progreso es muy bueno", opinó.

Por último, agradeció el apoyo recibido. "A los directivos de nuestro club, al grupo de papás de los chicos y de los años anteriores, que van a ver todos los partidos. Se ha formado una familia y la verdad que nos apoyan mucho. También a los profesores que nos colaboran, al intendente que nos prestó una combi para ir a Atamisqui, porque era un costo grande para el club. También a la familia por el apoyo", concluyó. Normal Banda y Atamisqui BBC se clasificaron para la fase regional del Campeonato Argentino de Clubes U13, que comenzará en octubre. "Es un desafío lindo para los chicos, porque competir con otras provincias significa un crecimiento para ellos", señaló Diego Burgos.