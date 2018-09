Video | Tremendo cruce de Esmeralda Mitre con Flor Peña en Bailando 2018

Hoy 08:33 -

En "Bailando 2018", de "ShowMatch" (El Trece) se armó un escándalo cuando Esmeralda Mitre pasó, junto a su compañero Santiago Almaraz, a recibir el voto secreto de Florencia Peña,para saber si quedaba o no sentenciada en la ronda de música disco.

Antes incluso de leer el voto secreto, Marcelo Tinelli le preguntó a Esmeralda si se había sentido "maltratada" en la noche de su debut en el programa. El planteo del conductor vino a cuento de las durísimas devoluciones que la participante había recibido de parte de los integrantes del jurado, salvo Marcelo Polino,que le reconoció ciertas virtudes a su presencia en la pista.

Sinceridad brutal, Esmeralda contestó que se había sentido "bastante maltratada" y denunció que las devoluciones de Laurita Fernández y Florencia Peña le habían parecido agresivas. "Yo estoy acá para pasarla bien. No para que me maltraten -se plantó-. Ante todo, la dignidad. Yo hice todo mi camino profesional con dignidad. A mí, nadie me dice 'borracha' ni 'carnaval carioca' ni 'loca'. Que jueguen con la salud mental es grave". Mientras Esmeralda hacía su exposición, Peña intentó interrumpirla y ella la frenó: "Estoy hablando".

Después, Peña tuvo su oportunidad de expresarse frente a los reclamos de Esmeralda Mitre. "Cuando te dije que estabas 'loca como un plumero',te lo dije desde el mejor lugar. Te tomo que a vos no te haya gustado, que no te guste lo que te dije, pero no fue con agresión". "Quise significar que esa locura puede ser interesante para vos -añadió-. Te lo dije desde un lugar copado".