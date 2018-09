Se inicia la quinta fecha del fútbol femenino

22/09/2018 -

Continúa el fin de semana el torneo de fútbol femenino organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda.

Las chicas comenzaron anoche, mientras que el lunes, a las 20, en el Patinódromo Municipal jugarán: Bº 25 de Mayo vs. Deportivo Griselda; Santa Rita vs. Las Chikis (B); Villa Griselda vs. Rincón FC; Ateneo vs. Irma FC; Campeones del 28 vs. Alto Verde; Cruz Azul vs. Las Únicas y Las Fanáticas vs. Tévez FC.

También se conocieron los resultados de los chicos. Cat. 3- 4 años: San Fernando 0 vs. Bío Torres 1; Cholo Suárez 0 vs. V. Unión 3; Bº Taponazo 1 vs. Tramo 16, 1; Chamacos FC 1 vs. Rey de Reyes 0; 17 de Octubre 0 vs. Arg. Unidos 2; Bº Quilmes 2 vs. 25 de Mayo 0; Dep. 25 de Mayo 2 vs. Taladrito 4 e Irma FC 0 vs. Gustavo Tapia 2.

Cat. 5-6: San Fernando 1 vs. Bío Torres 3; Cholo Suárez 2 vs. V. Unión 0; Bº Taponazo 1 vs. Tramo 16, 2; Chamacos FC 1 vs. Rey de Reyes 0; 17 de Octubre 1 vs. Arg. Unidos 5; Bº Quilmes 1 vs. 25 de Mayo 0; Dep. 25 de Mayo 1 vs. Taladrino 3 e Irma FC 0 vs. Gustavo Tapia 3.

Cat. 7-8: San Fernando 3 vs. Bío Torres 1; Cholo Suárez 3 vs. V. Unión 0; Bº Taponazo 1 vs. Tramo 16, 1; Chamacos FC 1 vs. Rey de Reyes 0; 17 de Octubre 0 vs. Arg. Unidos 1.