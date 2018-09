Danny DeVito no descarta trabajar con Woody Allen

23/09/2018 -

El actor estadounidense Danny DeVito, que recibirá el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián, estaría dispuesto a producir una película de Woody Allen siempre que le gustase el guión.

"Todo está en el material. Probablemente lo consideraría", dijo en una entrevista el cineasta estadounidense, también director y productor, nacido en New Jersey en 1944, que en esta 66 edición del certamen donostiarra presenta "Smallfoot", un filme de animación de Warner en el que dobla a un yeti llamado Dorgle.

DeVito habló también del movimiento "Me Too", que se convirtió en una suerte de revolución para las mujeres cineastas en todo el mundo, y aseguró que no encuentra nada negativo en esas protestas emprendidas en las redes sociales tras las acusaciones de acoso y abusos sexuales al productor Harvey Wenstein, que acabaron con su carrera en Hollywood.

El intérprete de "Alguien voló sobre el nido del cuco", "Big Fish" y "Batman" cree que las mujeres deben exteriorizar lo que les ocurre, no guardar nada dentro porque, si no, "se pudre". "Pienso que las mujeres deben ser escuchadas, eso es lo que siento acerca de ello. Si tienes algo dentro que te molesta, tienes que sacarlo, así que ‘sácalo fuera y di lo que está en tu mente’", afirma el actor.