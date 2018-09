"Es importante quedar en la historia"

Fotos PEGADA. Martínez aprovechó un rebote alto y no perdonó. Comenzó a encaminar la victoria en la Boca.

24/09/2018 -

Gonzalo Martínez celebró por haber convertido otro gol en un clásico y ayudar para la victoria de River. Además, tiró un palito para algunos críticos y cree que puede estar ante Independiente por la Libertadores.





"Es importante siempre quedar en la historia de este club con lo grande que es. Feliz. Estos partidos me gustan. Los quiero jugar siempre. Por más que me duela algo. Me producen algo lindo. Responderle a la gente de River. Sacamos el pecho acá". De esta manera, Gonzalo Martínez dio sus sensaciones sobre el triunfo logrado ante Boca en la Bombonera. Y como en 2017 y en la Supercopa de este año, aportando en la red.





Sobre su lesión, dijo: "Estaba bien. No había sentido nada. Estaba diez puntos. Me toca Barrios, se me mueve la pierna y sentí una molestia. Me seguía molestando. El lunes me hago estudios. Creo que voy a llegar contra Independiente. Voy a trabajar para recuperarme rápido y estar al ciento por ciento".





Su comparación con el gol de 2017 a Boca, fue: "Esta jugada fue un rechazo y me quedó justa. En la anterior, una elaborada. Pero fueron parecidas. Había que seguir escribiendo la historia, renovar la página y se me dio la posibilidad de marcar". Por último, Martínez dijo: "Fuimos inteligentes. En el segundo nos costó. Nos fuimos haciendo más fuertes con el correr de los minutos".